En Espagne, les hommes de Zinedine Zidane ont un peu sorti la tête de l’eau hier, en battant 5 buts à 3 Fenerbahçe dans le cadre de l’Audi Cup, mais non sans difficulté. Une victoire obtenue notamment grâce à un bon Karim Benzema auteur d’un triplé. L’attaquant français fait la Une ce jeudi en Espagne, « Benzema à la rescousse » titre par exemple As. Il est également sur la couverture de Marca qui explique que « Benzema a soulagé Zidane » avec ses trois buts. Il faut dire qu’il s’agit là de la première victoire madrilène dans le temps réglementaire, lors des matchs de préparation. Ce qui permet au Real d’éviter un nouveau revers, mais aussi le début d’une possible crise à Madrid.

Une stratégie commune entre Neymar et le Barça

Toujours en Espagne, « Neymar résiste » peut-on lire en Une du journal Sport. Selon le média catalan, le Brésilien ne veut plus porter le maillot du PSG dans un match officiel tant qu’il a des options pour partir cet été. Le quotidien barcelonais explique aussi qu’il y a une stratégie commune entre le Barça et Neymar qui est mise en place. Et que les deux parties se sont mises d’accord sur un mouvement conjoint à adopter pour faire avancer les négociations. Toujours à propos de la star brésilienne, on apprend dans L’Équipe qu’il y a eu « un recadrage » de Neymar par Leonardo, devant les autres joueurs du PSG. Le nouvel homme fort du club lui reprochant son retard et son attitude notamment. Privé des matchs amicaux en Chine par Leonardo, Neymar fait pour l’instant profil bas, selon L’Équipe.

Dybala demande 18,5M€ pour signer avec United

On part maintenant en Angleterre, où Paulo Dybala fait les gros titres. On apprend dans les pages du Daily Mirror que l’Argentin aurait des demandes très précises concernant son contrat. Il demanderait pas moins de 350 000 Livres par semaines soit environ 18,5 M€ par an. Un salaire élevé, qui serait une condition Sine qua non pour que Dybala accepte de venir à Manchester, et oublie ainsi la Ligue des Champions à laquelle ne participeront pas les Red Devils cette saison. Une information qui fait également la Une du Daily Express ce mercredi, le tabloïd anglais mettant en avant les mêmes montants.

