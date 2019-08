Un contrat de cinq ans pour Junior Firpo

En Espagne, un transfert est à venir, celui de Junior Firpo au Barça, en provenance du Betis Séville. Ce serait même fait d’après Mundo Deportivo, il sera transféré aujourd’hui, et sera annoncé après la finale du trophée Gamper qui oppose les Blaugranas à Arsenal. Le média catalan parle d’un transfert de 18M€ + 7 de bonus, et d’un contrat de cinq ans pour le latéral gauche. Il viendra mettre un peu de concurrence à ce poste, où pour l’instant Jordi Alba règne en maître du côté de Barcelone.

Van de Beek : « le Real est en train de discuter avec l’Ajax »

Toujours en Espagne, si on en croit les informations de Marca, le Real aurait fait son choix pour son dernier renfort au milieu de terrain. Ce sera oui pour Donny van de Beek et non pour Paul Pogba. D’ailleurs le Néerlandais a confirmé que des négociations étaient en cours rapporte le quotidien ibérique. « Oui le Real est en train de discuter avec l’Ajax », a-t-il déclaré. Alors que dans le même temps Solskjaer le coach mancunien a fermé la porte à un départ de son joueur : « Pogba va rester à United ». En couverture du journal As, aussi van de Beek fait les gros titres. Selon le journal espagnol, le milieu de l’Ajax aurait même affirmé à ses coéquipiers qu’il allait bientôt porter le maillot de la Casa Blanca. L’affaire semble donc entendue.

Dybala donnera son choix à la Juve demain

Enfin du côté de l’Italie, c’est « le dernier round » pour Lukaku entre l’Inter et la Juve, explique la Gazzetta dello sport. « Le duel final » entre les deux écuries qui veulent signer l’attaquant belge. Le directeur sportif de la Juve est à Londres pour négocier, mais il reste encore Paulo Dybala à convaincre. Comme on peut le lire en Une du Corriere dello sport, il devra dire demain à la Vieille Dame s’il accepte ou non de partir pour Manchester. Le dénouement de ce feuilleton, c’est donc pour bientôt...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10