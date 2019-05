La Coupe d’Afrique des Nations de l’Algérie est désormais lancée. Le sélectionneur national Djamel Belmadi vient de dévoiler sa liste des 23 joueurs convoqués pour le tournoi continental, qui se tiendra en Égypte du 21 juin au 19 juillet. Une liste avec un fort accent de Ligue 1-Ligue 2, puisqu’Alexandre Oukidja (Metz), Mehdi Zeffane (Rennes), Ramy Bensebaïni (Rennes), Mehdi Tahrat (Lens), Youcef Atal (Nice), Haris Belkebla (Brest) et Mehdi Abeid (Dijon) sont du voyage.

D’autres vieilles connaissances du football français seront également de la partie pour l’occasion. On pense à l’ancien Rennais Yacine Brahimi, à l’ex-Havrais Riyad Mahrez, à l’ancien Bordelais Adam Ounas, à l’ex de l’OM Raïs M’Bolhi ou encore l’ancien Grenoblois Sofiane Feghouli, Ismaël Bennacer (passé par Tours) et l’ex-Rémois Aïssa Mandi. Baghdad Bounedjah, goleador d’Al-Sadd au Qatar, et Islam Slimani seront chargés de concrétiser les occasions des Fennecs

Les deux buteurs ont été préférés à Andy Delort, auteur d’une belle saison avec Montpellier (14 réalisations en Ligue 1), qui s’était déclaré candidat et avait réalisé les démarches pour obtenir la nationalité algérienne. On surveillera également le milieu de terrain Hicham Boudaoui (19 ans), dernière trouvaille du Paradou AC, club formateur de Bensebaïni et Atal, déjà annoncé comme un prospect des plus intéressants.

La liste des 23 :

Gardiens de but : Mbolhi, Oukidja, Doukha ;

Défenseurs : Zeffane, Atal, Fares, Bensebaïni, Benlamri, Halliche, Tahrat, Mandi ;

Milieux : Feghouli, Bennacer, Belkebla, Boudaoui, Abeid, Guedioura ;

Attaquants : Mahrez, Ounas, Brahimi, Bounedjah, Belaïli, Slilmani.