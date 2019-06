Après une phase de poules parfaitement gérée avec 3 victoires en 3 rencontres, l’équipe de France U20 entrait dans le vif du sujet ce mardi avec son huitième de finale l’opposant aux États-Unis. Pour cela, le sélectionneur Bernard Diomède pouvait compter sur un solide onze de départ, avec le trident Diaby-Gouiri-Alioui pour animer l’attaque. Cependant, le début du match n’était guère en faveur des jeunes Bleus, embêtés par le gros pressing des Américains. Il fallait attendre 11 minutes de jeu pour voir la première frappe, signée Diaby, mais ce sont bien les adversaires du jour qui obtenaient la meilleure occasion, après une perte de balle de Loiodice qui aboutissait à une frappe non cadrée de Ledzema (13e).

Si les Français monopolisaient le ballon, ils ne parvenaient pas à créer de réelles différences offensivement. Et laissaient les Américains prendre confiance, à l’image d’un Timothy Weah ambitieux dans ses dribbles. Pire, ils allaient même ouvrir la marque, suite à une perte de balle de Diaby dans leur camp et à un contre éclair conclu par Soto (0-1, 25e). Cela avait le mérite de réveiller les Tricolores, d’un coup plus tranchants offensivement. Alioui manquait sa tête sur un centre fort de Cuisance et ce même Cuisance, très présent, trouvait le poteau après un bon décalage dans la surface de Gouiri (37e). Les Bleus poussaient et étaient récompensés, grâce à un but de Gouiri, qui a parfaitement terminé le travail après un bon service de Diaby (1-1, 41e).

Un dernier quart d’heure catastrophique

Au retour des vestiaires, l’allant français ne se démentait pas. Et Diaby faisait encore parler ses jambes de feu : débordement côté droit, une frappe en bout de course qui touche le poteau et qui revient sur Alioui pour la conclusion de près en force (2-1, 55e). Les hommes de Diomède avaient pris le dessus physiquement sur leurs adversaires, qui n’avaient plus de solution. L’entrée en jeu de Llanez à la 63e minute remettait un peu de peps au jeu américain, mais les Français, qui se positionnaient un peu plus bas sur le terrain, tenaient bon. Enfin, jusqu’à la 74e minute et un moment de déconcentration fatale.

Timothy Weah en profitait pour servir Soto, qui n’avait plus qu’à ajuster Lafont, en glissant à moitié comme sur le premier but (2-2, 74e). Cela boostait les Américains, qui proposaient subitement bien plus de jeu que les Français, abattus. Et le plus dur allait arriver puisque sur une frappe lointaine, mais puissante, du latéral Dest, Alban Lafont relâchait le ballon dans les pieds de Rennicks, qui poussait le cuir au fond des filets (2-3, 84e) ! Un scénario terrible pour les jeunes Bleus, pénalisés par une erreur du portier de la Fiorentina. Alors qu’ils avaient toutes les cartes en main pour rallier les quarts de finale, ils ont laissé échapper la qualification. Une grande désillusion pour ceux qui avaient de grands objectifs dans cette compétition. Les États-Unis affronteront l’Équateur samedi en quart de finale.