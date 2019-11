CR7 veut le retour de Pogba à Turin

Du côté de l’Italie, Paul Pogba fait une nouvelle fois la couverture de Tuttosport. Et sans surprise il s’agit encore de retour à la Juve pour La Pioche, mais cette fois l’idée n’est pas la même. Car c’est Cristiano Ronaldo qui réclamerait sa venue en coulisses, explique le journal. Tuttosport cite les médias anglais selon qui CR7 aurait déjà exprimé ce vœu avec beaucoup d’enthousiasme auprès des dirigeants du club turinois. L’international français semble bien déterminé à quitter Manchester à l’issue de la saison, mais pour quelle destination ? Voilà une question qui devrait agiter le prochain mercato.

0 défaite en 7 matchs pour le duo Valverde-Casemiro

En Espagne, deux joueurs du Real Madrid font la Une du journal As, ce dimanche. Il s’agit de Casemiro et du jeune Fede Valverde. Pour le média ibérique c’est le « couple invincible ». En effet, lorsque les deux joueurs sont sur le terrain, le Real ne perd jamais. Pour l’instant ce n’est arrivé qu’à 7 reprises, mais les statistiques sont impressionnantes. Pas de défaite sur ces 7 matchs donc, mais surtout 22 buts marqués, soit environ 3 par rencontre, et seulement 2 buts encaissés dans le même temps. Des chiffres qui pourraient donner envie à Zidane de continuer d’aligner ces deux-là.

Southgate voit Sterling comme le guide des Three Lions

Depuis quelques jours, la présence de Raheem Sterling en Une des journaux anglais est devenue une habitude. Les Tabloïds ne décrochent pas depuis la bagarre qui a éclaté en sélection avec Joe Gomez. Si ce dernier avait été conservé dans le groupe des Three Lions, Sterling lui avait été écarté, mais il revient pour la rencontre à venir face au Kosovo ce dimanche. Et en conférence de presse Gareth Southgate le sélectionneur a tenu à enterrer la polémique, expliquant que le joueur de Manchester City était leur guide, celui qui tenait la barre. C’est ce qui fait la Une du Daily Express, mais également du Daily Mirror. Enfin les déclarations de Southgate font aussi les gros titres du Daily Star. « C’est notre star européenne », peut-on lire en couverture du tabloïd.