L’Italie, assurée de terminer première de sa poule J avant la rencontre, ne prenait cependant pas son déplacement en Bosnie à la légère. La Squadra Azzurra, bien aidée par Gianluigi Donnarumma inspiré en première période (8e, 38e, 39e), prenait les devants grâce à Francesco Acerbi. Bien servi par un Federico Bernardeschi en jambes, le pensionnaire de la Lazio plaçait une frappe dans le petit filet opposé d’Ibrahim Sehic (0-1, 21e).

Les Transalpins, plutôt dominateurs dans le jeu et maîtres du ballon, allaient aggraver le score peu avant la pause. Sur un débordement d’Andrea Belotti côté droit, Lorenzo Insigne se retrouvait en bonne position dans la surface de réparation, effaçait son adversaire et envoyait un tir croisé qui s’en allait mourir au fond des filets bosniens (0-2, 37e). Au retour des vestiaires, Belotti se muait en buteur, d’une frappe à l’entrée de la surface de réparation (0-3, 53e).

Le sans-faute de l’Italie, le carton de l’Espagne

Roberto Mancini et ses hommes, qui ont remporté leurs 9 matches, poursuivent donc leur sans-faute dans ces éliminatoires et préparent au mieux le championnat d’Europe. Déjà qualifiée et première de son groupe F, l’Espagne s’offrait de son côté un succès tranquille contre Malte (7-0). Alvaro Morata, particulièrement en verve ces dernières semaines (7 réalisations sur ses 7 derniers matches toutes compétitions confondues), ouvrait le score. Santi Cazorla, quatre ans après, marquait à nouveau sous les couleurs de la Roja, imité plus tard par Pau Torres, Jesus Navas ou encore Pablo Sarabia.

Le Parisien ouvrait ainsi son compteur en sélection pour sa troisième cape. Dani Olmo, qui honorait lui sa première sélection, y allait lui aussi de son but. À noter la performance de Gerard Moreno, auteur d’un but et de trois passes décisives. La Suède, grâce à son succès en Roumanie (0-2), validait aussi son billet pour l’Euro. Dans les autres rencontres de la soirée, le Danemark s’est baladé contre Gibraltar (6-0), avec un doublé de Christian Eriksen, prenant la première place de son groupe devant la Suisse, victorieuse de la Géorgie (1-0).

Les résultats de la soirée :

Groupe D :

Danemark 6 -0 Gibraltar (Skov 12e et 64e, Gytkjaer 47e, Braithwaite 51e, Eriksen 85e, 90e)

Suisse 1-0 Géorgie (Itten 77e)

Groupe F :

Roumanie 0- 2 Suède (Berg 18e, Quaison 34e)

Espagne 7 - Malte (Morata 24e, Cazorla 41e, Pau Torres 62e, Sarabia 63e, Dani Olmo 69e, Moreno 72e, Navas 85e)

Groupe J :

Bosnie 0-3 Italie (Acerbi 21e, Insigne 37e, Belotti 53e)