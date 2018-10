Grosse affiche de la poule 4 de la première division de la Ligue des Nations. L’Espagne, qui a remporté avec brio ses deux premières rencontres, accueillait ce soir la sélection anglaise dans l’antre du Betis, à Séville. Pour ce match, l’entraîneur ibérique était privé de certains joueurs majeurs, comme Dani Carvajal et Isco, ou encore Diego Costa. Jonny, prêté à Wolverhampton par l’Atlético de Madrid, était ainsi aligné sur le flanc droit de la défense. Rodrigo Moreno retrouvait lui la pointe de l’attaque après la titularisation d’Alcacer contre les Gallois. Côté anglais, il y avait aussi beaucoup de remaniement, avec Barkley et Winks dans l’entrejeu notamment, même si le trio Rashford-Sterling-Kane était bien présent. Au final, l’Angleterre a frappé très fort en s’imposant 3-2.

La rencontre démarrait pourtant bien pour la Roja. L’Espagne signait effectivement le premier avertissement de la rencontre avec une frappe de Thiago suite à un corner très bien travaillé à l’entraînement (3e). Dans la foulée, Pickford sort, involontairement et sur sa ligne, une reprise de Marcos Alonso (4e) ! La domination ibérique était totale, et la défense anglaise à la peine, à l’image de cette erreur finalement sans conséquence puisque la frappe d’Asensio était trop molle (9e). Mais c’est bien l’Angleterre qui allait frapper en premier. Sur une contre-attaque anglaise, Rashford servait Sterling qui crucifiait David De Gea (0-1, 16e). L’Espagne tentait de réagir, mélangeant longues séquences de possession et attaques plus directes, mais les Three Lions étaient bien en place.

Alcacer a encore frappé !

Pire encore, ils allaient encore battre De Gea. Harry Kane conservait le cuir face à trois vis-à-vis et décalait parfaitement pour Rashford qui battait son coéquipier en club (0-2, 30e). Le troisième allait rapidement tomber, oeuvre de Sterling, servi par un Kane diabolique et intenable devant (0-3, 38e). Trois tirs et trois buts pour les Anglais, même si David De Gea ne peut pas en être tenu responsable tant il a été lâché par son arrière-garde. Consternation en Andalousie donc, puisque personne ne s’attendait à un tel scénario. La Roja rentrait même aux vestiaires sous quelques sifflets. Au retour sur la pelouse, Marco Asensio était à deux doigts de trouver la faille (50e).

Si les troupes de Luis Enrique étaient toujours fragiles derrière, il y avait du mieux devant, et Pickford captait sans soucis majeurs cette tentative de Saúl. Et les changements du sélectionneur espagnol allaient s’avérer payants. Sur son premier ballon, Paco Alcacer réduisait l’écart, de la tête après un corner botté par Asensio (1-3, 58e) ! L’homme en forme en Europe en ce moment ! Rodrigo Moreno était à deux doigts de profiter d’une boulette de Pickford, mais le portier anglais se rattrapait bien (64e). L’Espagne poussait, et l’entrée de Ceballos avait fait beaucoup de bien. Asensio voyait son tir lointain frôler le poteau gauche du portier anglais (84e). Après une barre d’Alonso, Sergio Ramos a réduit l’écart de la tête dans la toute fin du temps additionnel (2-3, 90e+7). Malgré la défaite, l’Espagne conserve la tête du groupe, mais sera obligée d’aller l’emporter en Croatie.

L’homme du match : Sterling (8) : le joueur de Manchester City a fait une très bonne première période, avec deux buts à la clé. Le premier par une superbe frappe en lucarne, suite à une merveille de passe de Rashford (16e), son premier en sélection depuis octobre 2015 et un match face à l’Estonie. Ensuite, d’un tir à bout portant sur une remise de Kane (38e). Il a aussi énormément travaillé au milieu. Une prestation d’homme du match pour lui, ce soir.

Espagne

De Gea (4) : trois buts en trois tirs cadrés. Une statistique qui pourrait être accablante, surtout lorsqu’on se rappelle de ses performances médiocres au Mondial, mais ce soir, le portier des Red Devils n’a pas forcément énormément de choses à se reprocher. Il est complètement délaissé par sa défense et se fait fusiller à bout portant sur les trois buts britanniques.

Jonny (4) : le petit nouveau du rassemblement espagnol, aligné à droite ce soir, a vécu une soirée un peu compliquée. Marcus Rashford s’est amusé avec lui, et il couvre mal sur les deux premiers buts britanniques. Devant, il a été inexistant, et la comparaison avec ce que peut apporter Dani Carvajal fait très mal. A sa décharge, il n’a pas joué à la position où il a l’habitude d’évoluer en club, à savoir le flanc gauche.

Nacho (3) : rencontre catastrophique du défenseur du Real Madrid ce soir sur la pelouse du Villamarin. Il joue mal le hors-jeu sur le premier but de la partie et habilite donc Sterling, en position légale. Sur le deuxième but, il est également coupable puisqu’il n’anticipe pas le départ de Rashford dans son dos. Il a dégagé un sentiment d’insécurité énorme et était à la rue sur pratiquement toutes les situations chaudes de l’attaque anglaise.

Ramos (4) : si Nacho était à la rue, son coéquipier en club a vécu une soirée tout aussi cauchemardesque. C’est simple, Harry Kane s’est amusé avec lui tout au long de la soirée, surtout en première période, lui en faisant voir de toutes les couleurs. Mal positionné, à la ramasse dans les duels au corps, le taulier de la défense ibérique n’a pas été à la hauteur de son statut. Son but ne maquille pas sa prestation indigne.

Marcos Alonso (2,5) : comme son compagnon du flanc droit, il a été en-dessous, et lui n’a même pas eu l’excuse du repositionnement. Il n’est pas au marquage de Sterling sur l’ouverture du score anglaise et peut mieux faire sur les autres buts anglais. Son apport offensif a été très mauvais, puisque s’il est beaucoup monté, il n’a réussi aucun centre. De quoi convaincre Luis Enrique de rappeler Jordi Alba ?

Busquets (4) : le milieu de terrain catalan était méconnaissable ce soir. Offensivement, il n’a pas pesé, se contentant de jouer en retrait, et c’est Thiago qui devait descendre très bas pour s’emparer du cuir. Mais surtout, ses errements défensifs ont permis aux Anglais de se projeter très vite, et si la défense espagnole a été aussi exposée, c’était en bonne partie de sa faute. Un peu de mieux en deuxième période, mais match à oublier.

Thiago (6,5) : dans l’entrejeu ibérique, le joueur du Bayern Munich a fait étalage de toute sa classe et de toute sa qualité technique, nous régalant même avec quelques petits skills bien sentis. C’est le seul joueur espagnol à vraiment avoir tiré son épingle du jeu, et tous les ballons sont passés par lui pratiquement. On peut éventuellement regretter qu’il n’ait pas pris suffisamment de risque pour briser des lignes via des passes plus prononcées ou des rushs balle au pied.

Saúl (4) : le Colchonero s’est montré bien moins à son avantage que lors de ses dernières sorties sous la tunique de la Roja. C’est simple, on ne l’a pratiquement pas vu, lui qui est d’habitude très précieux défensivement, avant de se projeter devant, où il est capable de faire d’énormes différences. De même dans la construction du jeu. Dani Ceballos a pris sa place (57e) et a été l’auteur d’une très bonne entrée, redynamisant le jeu de la Roja.

Asensio (5,5) : dépositaire de l’animation offensive espagnole dans les derniers mètres en l’absence d’Isco, le joueur du Real Madrid n’a pas été mauvais en soit, mais il était loin de son meilleur niveau. Il n’a été dangereux que par séquences, étant trop irrégulier au long des 90 minutes de la partie. Il dépose tout de même un excellent ballon sur la tête d’Alcacer sur la réduction du score, et il y a eu un peu de mieux en deuxième période, où on l’a plus vu prendre ses responsabilités.

Rodrigo (3,5) : l’attaquant de Valence a vécu un match assez compliqué, peut-être le pire depuis qu’il joue avec la Roja. Il n’a eu que très peu de ballons exploitables aux avant-postes, et sur les rares occasions où il a été servi, il n’a pas su en profiter. Lui qui participe habituellement beaucoup au jeu, décrochant souvent, n’a cette fois pas beaucoup combiné avec ses partenaires. Luis Enrique l’a sorti pour faire entrer Morata (72e), qui n’a pas eu énormément de possibilités de se montrer.

Aspas (4) : le Galicien a beaucoup tenté, excentré sur ce flanc droit de l’attaque ibérique, mais il a été assez imprécis dans ses centres ou ses ballons touchés dans la surface. Il faut dire qu’il a donné l’impression d’être souvent esseulé, et le mauvais match de Jonny derrière lui n’a clairement pas aidé. Lui qui est d’habitude bon en sélection n’a pas brillé. Alcacer l’a remplacé (57e) et a marqué sur son premier ballon !

Angleterre

Pickford (4,5) : le gardien anglais a été très vite sollicité par les Espagnols, avec un très bel arrêt réflexe sur une frappe de Marcos Alonso (6e). Il s’est ensuite fait peur en contrôlant mal le ballon sur un tir de Thiago Alcantara, mais sans conséquence (23e). Au retour des vestiaires, il a bien stoppé une frappe de Saúl Ñíguez (57e), juste avant de mal capter un ballon terminant en corner. Dans la foulée, Paco Alcacer a réduit le score de la tête (58e). Il a failli coûté un autre but sur une boulette, mais il est intervenu de façon litigieuse sur Rodrigo et a concédé le corner (63e). Il s’est saisi en deux temps d’une frappe de Paco Alcacer à la 80e. En fin de match, il est sauvé par sa barre transversale, avant de concéder un deuxième but, œuvre de Sergio Ramos (90+7e). Pas son meilleur match ce soir, car il n’a pas été très rassurant.

Chilwell (6) : pour sa troisième sélection, le défenseur de Leicester a connu quelques difficultés en début de match, notamment avec Jonny Castro (4e). Il s’est ensuite repris et a bien contenu les débordements espagnols. Il a subi les assauts espagnols tout au long des 45 dernières minutes, mais il n’a pas cédé. Une bonne prestation ce soir.

Gomez (7) : le défenseur central de Liverpool a été solide et discipliné ce soir, face à une attaque espagnole redoutée. Il a composé une bonne paire avec Maguire, imprenables dans le duels aériens. Il a bien contré une frappe de Marco Asensio (51e). En toute fin de rencontre, il a fait une petite erreur, concédant le corner. La seule du jour pour lui, malgré ce but de Ramos en toute fin de match (90+7e).

Maguire (7) : comme son coéquipier Joe Gomez, le joueur de Leicester a été l’auteur d’un très bon match. Il a souvent piégé les attaquants adverses, en les mettant en position de hors-jeu. Des attaquants qu’il a aussi bien contenus. La deuxième mi-temps a été dure, la Roja étant souvent à l’offensive. Mais il a su être irréprochable jusqu’au bout, malgré des crampes et le but de Ramos (90+7e).

Trippier (6) : le latéral de Tottenham a effectué un bon début de rencontre avec un bon retour défensif (4e) et un centre (6e). Puis, il a eu beaucoup à faire sur son côté face à Marcos Alonso. Sans surprise, la seconde période a été dominée par la Roja. Il a donc été très sollicité dans son couloir défensivement, mais pas offensivement. Il a reçu de l’aide avec l’entrée de Walker (76e), avant d’être remplacé lui-même par Trent Alexander-Arnold (85e). Ce dernier bien joué son rôle, en dépit du but de Ramos en fin de match (90+7e).

Dier (6) : le natif de Cheltenham s’est tout de suite montré engagé, peut-être même trop à la 11e minute, en taclant Sergio Ramos dans la surface ibérique, récoltant un avertissement. Il a été très présent au milieu de terrain, contenant bien ses adversaires directs. Il a été plus dans le dur dans le second acte, à l’image de ses coéquipiers. Néanmoins, il a su tenir son rang face à l’armada espagnole.

Barkley (6) : le milieu de terrain de Chelsea a bien organisé le jeu anglais en première mi-temps. Il s’est essayé à la frappe, mais elle a été contrée (37e). Il est à l’origine du but du 3-0, en servant bien Kane d’un ballon au-dessus de la défense (38e). La deuxième période a été plus compliquée, la Roja multipliant les offensives. Sur la réduction du score espagnole, c’est lui qui a lâché le marquage de Paco Alcacer, lui laissant le soin de placer sa tête (58e). Il est remplacé par Kyle Walker (76e). Il n’a pas pu éviter le but de Sergio Ramos (90+7e), sans conséquence pour le résultat final.

Winks (6) : malgré quelques pertes de balle en début de partie (13e), le milieu des Spurs de Tottenham a été présent dans l’entre-jeu, notamment à la récupération. Au fil de la rencontre, c’est devenu de plus en plus difficile face à ses adversaires, à l’image de ses coéquipiers. Mais il est resté sérieux jusqu’à la fin de la rencontre. Belle copie pour lui. Il a cédé sa place à Nathaniel Chalobah (90e), qui n’a pas eu le temps de s’illustrer.

Rashford (7,5) : aligné avec Kane sur le front de l’attaque anglaise, il a mis Sterling dans une position parfaite en lui adressant une passe de toute beauté pour l’ouverture du score (16e). Il n’a également pas rechigné à revenir défendre pour prêter main-forte à Chilwell. À la demi-heure de jeu, il a ajusté De Gea à la suite d’une belle passe de Kane (30e) et a fait le break. Il a dû se résoudre à défendre pour la deuxième partie du match. Il a donc été moins en vue, mais a tout de même permis à l’Angleterre de s’imposer.

Kane (7,5) : le capitaine des Three Lions a très bien combiné avec ses compères d’attaque, Rashford et Sterling. Il est à l’origine du premier but de ce dernier, en menant le contre (16e). Un quart d’heure plus tard, il a servi idéalement Rashford pour le 2-0 (30e). Il a encore été à la passe sur la deuxième réalisation de Sterling, en reprenant bien une ouverture de Barkley (38e). Il n’a pas non plus hésité à revenir défendre sur les phases arrêtées défensives. Il s’est fait discret en deuxième période, que la Roja a dominé. Bien qu’il n’ait pas marqué, il a été impliqué dans tous les buts de son équipe.