Wayne Hennessey (Crystal Palace, 29 ans) : titulaire les deux premières journées de Premier League, le portier gallois a pris place sur le banc puisque Steve Mandanda lui a été préféré. Mais avec la blessure du Français, Hennessey a pris le relais. Au total, il a disputé 9 rencontres toutes compétitions confondues avec les Eagles dont 8 en Premier League. Passé par Wolverhampton, celui qui évolue à Crystal Palace reste un gardien expérimenté.

Gaël Clichy (Manchester City, 31 ans) : l’arrivée de Pep Guardiola chez les Skyblues n’a pas fait que des heureux. Présent au club depuis 2011, l’ancien joueur d’Arsenal a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues avec les pensionnaires de l’Etihad Stadium. En fin de contrat en juin prochain, son avenir devrait a priori s’écrire loin de Manchester. Plusieurs clubs dont l’Inter Milan sont séduits par son profil lui qui reste un joueur expérimenté.

Pepe (Real Madrid, 33 ans) : champion d’Europe avec le Portugal et le Real Madrid, le défenseur n’a toujours pas prolongé son contrat alors que tous les voyants étaient au vert. Il faut dire que le clan Pepe espèrait avoir un contrat de deux ans quand les Merengues ne lui offrent qu’un contrat d’un an + une année en option. Dans AS, son entourage n’a pas fermé la porte à un départ : « Certaines offres ne sont pas refusables. Ce qu’il pourrait gagner en deux ans, le Real ne pourrait pas lui payer en quatre ». Auteur de 11 matches cette saison, celui qui a pour concurrent Raphaël Varane demeure malgré tout un élément important de Madrid. Un dossier chaud !

Branislav Ivanovic (Chelsea, 32 ans) : capable de jouer latéral comme défenseur central, le Serbe possède un profil qui plaît en Europe. A cela, il faut ajouter qu’il est un élément expérimenté qui sera bientôt libre. Son nom a été mentionné au Barça mais également à Valence et à l’OM cet hiver. Titulaire en début de saison, l’international serbe aux 83 capes est plus un remplaçant dans l’esprit d’Antonio Conte. Un départ de Londres cet hiver n’est pas à exclure. Il reste à savoir où...

Stephan Lichtsteiner (Juventus, 32 ans) : l’arrivée de Dani Alves chez les Bianconeri n’a pas fait ses affaires. Celui qui n’a joué que 11 rencontres de Serie A n’a pas été retenu dans la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions. Malgré cela, le Suisse avait avoué ne pas vouloir baisser les bras. Un état d’esprit qui plaît à plusieurs clubs dont le FC Barcelone, en quête d’un latéral droit. Comme lui, d’autres spécialistes du postes dont Bacary Sagna (City) ou Pablo Zabaleta (City) seront également en fin de contrat.

John Obi Mikel (Chelsea, 29 ans) : « C’est très probable qu’il quitte Chelsea en janvier. Il y a beaucoup d’équipes intéressées par le joueur », a confié John Shittu, l’agent du milieu de terrain qui pourrait être libéré dès le mois de janvier pour services rendus. Plusieurs clubs sont prêts à sauter sur l’occasion à l’image du Shanghai SIPG d’Andre Villas-Boas. Des écuries italiennes mais également l’Olympique de Marseille, dont il est l’une des priorités du recrutement, sont sous le charme. Pour rappel, Obi Mikel n’a pas joué un seul match de Premier League cette saison.

Axel Witsel (Zénit Saint-Pétersbourg, 27 ans) : son nom revient sur le devant de la scène à chaque mercato, pourtant le Belge est toujours en Russie. Le Zénit compterait d’ailleurs sur lui jusqu’à la fin de la saison bien qu’il soit en fin de contrat a annoncé la RTBF récemment. Si cela s’avérait exact, le Diable Rouge devra encore patienter lui qui s’était annoncé à la Juventus : « Maintenant, je ne me pose pas la question de savoir si ce sera en janvier ou en juin. Ce sera le cas. Maintenant, je ne sais pas quand ». Le Belge ne devrait pas rester libre bien longtemps, à moins d’un énième rebondissement...

Yaya Touré (Manchester City, 33 ans) : cette semaine, l’Ivoirien a de nouveau fait une belle déclaration d’amour au club anglais. Un club qu’il devrait quitter prochainement lui dont le contrat sera terminé en juin 2017. Placardisé à l’arrivée de Pep Guardiola chez les Skyblues puis pris au milieu des joutes verbales opposant son coach à son agent, Dimitri Seluk, l’ancien du Barça a retrouvé les terrains le 19 novembre face à Crystal Palace. Auteur de 7 matches cette saison, le milieu bénéficie toujours d’une belle cote sur le marché. L’Inter Milan est régulièrement cité parmi ses prétendants.

Jesus Navas (Manchester City, 31 ans) : comme d’autres joueurs de City, l’ailier espagnol lui aussi arrivera au terme de son contrat en juin 2017. Fenerbahçe ou encore l’AS Roma ont un œil sur le footballeur. C’est également le cas de son ancien club, le FC Séville. Récemment, Navas avait confié en février dernier : « Ce serait bien de finir dans le club qui m’a tout donné, ce serait une très bonne fin de carrière ».

Arjen Robben (Bayern Munich, 32 ans) : comme Franck Ribéry ou Robert Lewandowski il y a quelques jours, le Hollandais devrait étendre son bail en Bavière. Karl-Heinz Rummenigge a confié : « Il restera au Bayern Munich, nous voulons qu’il reste au Bayern Munich et je crois que nous pourrons annoncer peut-être dès janvier la conclusion d’un accord, je suis très optimiste là-dessus ». Il demeure un élément important du club allemand malgré ses blessures à répétition.

Fernando Torres (Atlético Madrid, 32 ans ) : « Je suis très heureux d’être ici, je n’ai jamais eu de doute sur l’endroit où je voulais continuer ma carrière », avait déclaré El Niño le 4 juillet dernier au moment où les Colchoneros annonçaient sa prolongation de contrat d’une année. Auteur de 3 buts en 16 rencontres, l’attaquant de 32 ans est moins en verve que la saison passée. Un élément qui devrait suscité l’intérêt de quelques clubs en quête d’un renfort offensif expérimenté cet hiver ou l’été prochain.