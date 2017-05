La saison européenne 2016-17 s’achève. S’il reste encore deux finales à disputer, l’indice UEFA ne devrait plus vraiment évoluer d’ici la fin de saison. L’heure est donc aux premiers bilans et pour la France il est forcément positif. Sous l’impulsion de l’AS Monaco, de l’OL et à une moindre mesure du PSG, les clubs français ont réalisé une saison historique sur le plan de l’indice et il s’en sera fallu d’un cheveu pour que la France termine à la deuxième place derrière l’intouchable Espagne qui va encore terminer au plus haut.

La victoire (inutile) de l’OL 3-1 face à l’Ajax pourrait quand même permettre à la France de terminer devant l’Italie si la Juventus s’incline face au Real Madrid. Un état de fait pas si anecdotique que cela puisqu’il s’agirait d’une première depuis la saison 2003-2004. Une excellente nouvelle donc pour la France à moyen terme et un signal fort envoyé à notre voisin transalpin puisque le retard énorme sur l’Italie (16,4 points) sera comblé naturellement d’ici trois ans. Pour rappel, le classement est basé sur les cinq dernières années. De fait, les trois années compliquées de la France entre 2012 et 2015 ne seront plus comptabilisées d’ici 2019. Encore faut-il que les clubs français continuent sur cette lancée !

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2016/17 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 12/05/17 :

1- Espagne 19.857 (1/7)

2- Angleterre 14.642 (1/7)

3- Allemagne 14.571 (0/7)

4- France 14.416 (0/6)

5- Italie 14.250 (1/6)

6- Belgique 12.500 (0/5)

7- Turquie 9.700 (0/5)

8- Russie 9.200 (0/5)

9 - Pays-Bas 9.100 (1/6)

10 - Danemark 8.500 (0/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2012 et 2017) :

1. Espagne 104.713

2. Allemagne 79.498

3. Angleterre 75.676

4. Italie 73.332

5. France 56.665

6. Russie 50.532

7. Portugal 49.332

8. Ukraine 42.633

9. Belgique 42.400

10. Turquie 39.200