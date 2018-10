Selon une récente étude réalisée par Eurosport, Franck Boli (24 ans) est le joueur le plus influent d’Eliteserien cette saison. Avec 15 réalisations au compteur, le natif d’Abidjan est meilleur buteur du championnat. Une performance remarquable d’autant que Stabæk, actuel 15e et premier relégable, se bat pour sa survie. « La saison est mitigée. Collectivement, on est relégable, il nous reste quelques matches, on ne sait jamais. Mais ça s’annonce compliqué », a confié l’attaquant ivoirien au micro de Foot Mercato avant de poursuivre.

« Moi, sur le plan personnel, j’ai fait une bonne saison. Je suis meilleur buteur du championnat, alors, je suis satisfait de ma saison », a-t-il expliqué. À ses 15 réalisations, il convient d’ajouter ses 3 passes décisives. Impliqué sur 18 des 32 buts de sa formation (57%), il est incontournable. « C’est ma meilleure saison », a-t-il lancé avant d’ajouter. « Il n’y a pas de secret. Je joue juste au poste que je préfère, en pointe. Que ce soit à deux ou seul, tant que je suis en pointe, je me sens bien. Auparavant, j’ai déjà joué sur les côtés, dans des équipes qui défendaient beaucoup, c’est compliqué. En pointe, je me procure beaucoup plus d’occasions », a-t-il savouré.

Boli ne dirait pas non à la France

Un rebond qu’il apprécie d’autant plus après son expérience ratée en Chine, à Liaoning Hongyun, en 2015. « C’était un mauvais choix de carrière. Je ne voulais pas y aller. Je me suis blessé dès ma première semaine. J’étais seul là-bas, j’étais jeune. Je suis revenu en Norvège au bout d’un an », nous a-t-il raconté. Parfaitement remis en selle, il espère recevoir d’autres offres à la fin de l’année, une fois le championnat terminé. « À la fin de la saison, je suis bien placé pour avoir des offres. J’ai envie de partir. La France ? Bien sûr. Avant d’aller en Chine, la France était mon premier choix. Mais à l’époque, mon club, qui était en difficulté, a privilégié les offres chinoises, plus intéressantes », a-t-il indiqué. Il nous a confié avoir reçu des premières marques d’intérêt en vue du mercato d’hiver.

Selon nos informations, des écuries, parmi lesquelles le FC Bâle, Béziers, Le Havre, Montpellier et le Standard de Liège, sont même venues le superviser récemment. « Des clubs sont là, qui parlent avec mes représentants (Philippe-Alexandre Alain, Elite Career Management) et moi, je n’y fais encore trop attention, je reste concentré sur ma fin de saison. On se renseigne sur moi », a-t-il avoué, souhaitant profiter de son prochain transfert pour gagner en visibilité, avec notamment la perspective de découvrir un jour la sélection de Côte d’Ivoire (il avait déjà été convoqué chez les Olympiques par le passé). D’ici là, il reste quatre journées à Franck Boli pour tenter d’aller chercher le maintien en Eliteserien avec Stabæk. Le mercato peut attendre.