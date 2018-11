Il est la révélation de la fin de saison en Suède. Jack Lahne a marqué les esprits. Au sein de l’attaque de Brommapojkarna, l’attaquant, qui a fait ses premiers pas en professionnel à tout juste 16 ans l’an passé en Superettan (1 but en 6 apparitions), a réussi un premier exercice prometteur au plus haut niveau national, en Allsvenskan. En 19 matches de saison régulière, l’espoir de 17 ans a trouvé le chemin des filets à 4 reprises. Malheureusement, malgré son but en play-offs aller, il n’a pu éviter la relégation de son club.

Une déception sportive qui devrait sans doute précipiter son départ en janvier. Son talent a en effet dépassé les frontières ces derniers mois. Expressen expliquait notamment récemment que des observateurs du VfL Wolfsbourg, de Wolverhampton, de Copenhague, de Middlesbrough, de Bursaspor ou encore de Cologne étaient venus voir à l’oeuvre cet attaquant rapide et adroit (6 réalisations toutes compétitions confondues pour sa première véritable saison professionnelle) ces dernières semaines.

Monaco, Lille et Lyon sur le coup

Mais ce n’est pas tout. Selon nos informations, quelques clubs français suivent également de près ce dossier. L’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et Lille ont, d’après nos informations, demandé des renseignements au sujet de l’international U18 suédois. Le LOSC était d’ailleurs présent, selon Expressen, en tribunes lors de Brommapojkarna-IFK Norrköping fin octobre (0-1, 28e journée). Pour l’heure, aucune offre officielle, de Ligue 1 ou d’ailleurs, n’est parvenue pour lui, mais cela ne devrait tarder.

Brommapojkarna espère obtenir 5 M€ pour son joyau, ce qui constituerait la plus grosse vente de l’histoire du club. On explique dans son entourage que tout devrait s’accélérer dans le courant du mois de décembre. L’OL, le LOSC et l’ASM ont une carte à jouer, puisque la L1 est vue par ses proches comme une étape intermédiaire intéressante pour sa progression. La concurrence est rude (d’autres écuries en Allemagne, Angleterre, Belgique et Italie seraient également à l’affût), il ne faudra donc pas tarder pour passer à l’action pour Jack Lahne, le jeune homme pressé.