Les infos du jour en France

L’Inter veut un prêt de deux ans pour Pastore. Décidément, Javier Pastore anime bien malgré lui ce début du mois de janvier. Absent de la reprise, le milieu argentin du PSG est également dans une situation sportive compliquée. Seul candidat déclaré, l’Inter Milan a fait une proposition osée à Paris. Selon La Gazzetta Dello Sport, le club lombard réclame un prêt de deux ans avec option d’achat obligatoire. Mais du côté du PSG, on souhaite un transfert sec de 25 M€... Le feuilleton ne fait que commencer.

En bref en France

Info FM : selon nos informations, le Benfica Lisbonne s’est renseigné récemment au sujet de Gaël Kakuta. Le joueur, qui appartient au club chinois d’Hebei Fortune, est actuellement en prêt à Amiens.

Prêté l’été dernier par le PSG à Stoke City, Jesé ne conservera pas un souvenir impérissable de son passage en Premier League. Pour couronner le tout, l’ancien joueur du Real Madrid est confronté à des problèmes familiaux depuis plusieurs jours. Ce samedi, Marca révèle que l’attaquant espagnol aurait été libéré de son contrat par le club anglais et pourrait être prêté rapidement à Las Palmas.

Patrick Twumasi (23 ans) figure sur les tablettes de Caen d’après les informations de L’Équipe. L’attaquant d’Astana a réalisé une belle première partie de saison avec neuf buts et deux passes décisives en douze matches de Coupes d’Europe (qualifications C 1 et Ligue Europa). L’attaquant de 23 ans est sous contrat avec le club du Kazakhstan jusqu’en 2019.

D’après les informations de RMC, Amiens serait sur le point de s’offrir Stiven Mendoza (Corinthians). Ce dernier arriverait sous la forme d’un transfert sec.

Alors que le FC Sion s’est déjà positionné il y a quelques jours, Léo Lacroix voit un autre club suisse le solliciter. Le Matin annonce que les Young Boys de Berne seraient aussi intéressés par le défenseur central international suisse de l’AS Saint-Étienne. Les Verts ne le retiendront pas en cas de belle offre.

Plus que jamais sur le départ du LOSC, Amadou ne pourra pas être remplacé par une renfort extérieur, faute de pouvoir recruter. Dès lors, le club nordiste espère toujours pouvoir récupérer Xeka, prêté en début de saison à Dijon. Selon La Voix du Nord, ce dernier est très chaud pour revenir à Lille et aurait refusé de jouer en Coupe de France face à Strasbourg prétextant une blessure.

L’attaquant du Gazélec Ajaccio Fousseni Diabaté (22 ans) rejoint Leicester, dirigé par Claude Puel. Le transfert s’élèverait à plus de 3 M€.

Les infos du jour à l’étranger

Le Barça cherche à vendre. On vient certainement d’assister au plus gros transfert de l’hiver : Philippe Coutinho quitte Liverpool et rejoint le Barça pour la somme de 160 millions d’euros (140 millions d’euros + 20 millions de bonus). Il a été présenté officiellement aujourd’hui devant le public du Camp Nou où il a pu faire quelques petits jongles. À cause de ce transfert, le Barça explose son budget pour rentrer dans les clous du fair-play financier. Ainsi, on peut s’attendre à un dégraissage massif d’ici la fin du mercato. Arda Turan est poussé vers la sortie. L’international turc est pisté en Turquie mais aussi du côté de l’AS Monaco. Javier Mascherano est attendu en Chine. Denis Suarez intéresse Naples et n’est pas le seul à plaire en Italie. Son coéquipier André Gomes plaît également et aussi Rafinha. On parle de lui du côté de la Juve et du Milan AC et il pourrait rapporter gros afin de libérer un gros salaire. Dans cette longue liste, il reste trois autres affaires à saisir : Gerard Deulofeu, Aleix Vidal et Paco Alcacer qui disposent tous d’un bon de sortie.

Arsenal risque de perdre deux stars. Du côté des Gunners, quelques départs pourraient également avoir lieu. On parle bien évidemment de Mesut Özil et Alexis Sanchez. Ces derniers sont en fin de contrat en juin prochain. Les deux stars peuvent déjà signer gratuitement dans n’importe quel club en vue de la saison prochaine. Il n’y a donc que deux solutions possibles : soit Arsenal les prolonge ou soit Arsenal va vendre cet hiver ! Manchester City et le PSG se sont penchés sur le cas du Chilien Alexis Sanchez. Manchester United, le Barça et dernièrement la Juventus ont montré de l’intérêt pour l’Allemand Mesut Özil. Enfin, il ne fait plus aucun doute que Théo Walcott se rapproche de plus en plus de la sortie... Southampton, Everton et le Milan AC pourraient lui offrir une nouvelle aventure.

En bref à l’étranger

Le départ de Coutinho était attendu du côté de Liverpool. Pour le remplacer, l’hypothèse d’une arrivée avancée de Naby Keita, dont le transfert a été réglé pour cet été, a été énoncée. Mais selon Sky Sports, son club actuel, le RB Leipzig s’opposera formellement à tout départ cet hiver, et ce même si Liverpool rajoutait quelques millions d’euros.

D’après les informations de Sport Mediaset, l’Inter Milan en pince pour Daley Blind Le défenseur néerlandais évolue Manchester United. Le Zénit Saint-Pétersbourg serait aussi intéressé par lui.

Selon les informations du quotidien belge Het Nieuwsblad, West Ham se serait penché sérieusement sur la piste menant à Leander Dendoncker (22 ans), jeune milieu polyvalent du RSC Anderlecht, tout proche de l’AS Monaco l’été dernier.

André Silva ne s’attendait sûrement pas à cela. Recruté 38 M€ par l’AC Milan l’été dernier en provenance de Porto, l’attaquant est devenu le troisième attaquant dans la hiérarchie, derrière Kalinic et Cutrone. Cependant, l’AC Milan ne souhaite pas s’en séparer cet hiver, selon La Gazzetta dello Sport.

Pisté par le FC Valence, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais selon le Corriere dello Sport, Jordan Veretout (25 ans) a vu la Fiorentina bloquer toute possibilité de départ. Mieux, toujours d’après le quotidien sportif italien, le milieu français pourrait même se voir offrir une augmentation !

Longtemps considéré comme l’un des joueurs allemands les plus prometteurs, André Schürrle est en train de disparaître peu à peu des radars (8 matches, 0 but cette saison). Décevant depuis le début de son aventure au Borussia Dortmund en 2016, l’ailier serait sur le départ. Et pour faire venir le joueur de 27 ans, Fenerbahçe serait à l’affût selon FotoMaç.

C’est officiel à l’étranger

John Guidetti prêté à Alavés

Caceres file à la Lazio Rome