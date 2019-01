Les infos du jour en France

Naldo est monégasque, Fabregas attendu de pied ferme. Pour sauver l’AS Monaco d’une relégation, la cellule recrutement est déjà très active en ce début de mercato. Après la signature de Lyle Foster en provenance des Orlando Pirates hier, le club de la principauté ne va pas s’arrêter pour autan. Le jeune attaquant sud-africain de 18 ans s’est engagé jusqu’en juin 2023. Comme nous le révélions hier, Monaco a officialisé l’arrivée de Naldo. Le défenseur brésilien de 36 ans a signé un contrat d’un an et demi sur le Rocher. Il devient donc la deuxième recrue hivernale de l’AS Monaco. L’autre gros dossier est bien entendu celui de Cesc Fabregas. L’international espagnol est annoncé tout proche de signer depuis plusieurs jours, mais les choses traînent encore, la faute à Chelsea, qui voudrait lui trouver un remplaçant avant de laisser partir l’ancien Gunners. Au niveau du salaire, le joueur et Monaco seraient déjà tombés d’accord avec un contrat de trois ans et demi avec une jolie prime à la signature de plus de 10M€.

Pour renforcer son attaque, Adam Ounas serait également suivi par l’ASM selon nos informations. En effet, l’ancien bordelais ne jouerait pas assez au Napoli et souhaiterait retrouver un peu de temps de jeu. L’attaquant algérien préférerait une expérience en Italie ou en France, mais Monaco n’est pas seul sur le dossier.

Au poste de latéral gauche, Antonio Barreca ne fait pas l’unanimité au club monégasque. Un retour en Italie lors de ce mercato d’hiver serait même d’actualité puisque le Genoa serait prêt à le relancer. Pour le remplacer, Monaco serait très chaud sur Marcos Acuña, appartenant au Sporting CP. Il faudra débourser au moins 15M€ pour acquérir l’Argentin. L’ASM piste également Fodé Ballo-Touré du LOSC.

En bref en France

En grande difficulté à l’OM, Kostas Mitroglou (30 ans) est annoncé sur le départ ces dernières heures. Selon les dernières informations en provenance d’Espagne, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a été proposé à plusieurs écuries de Liga, parmi lesquelles le Betis et le FC Valence. L’agent du joueur grec, Panos Galariotis de l’écurie Sports Action, a démenti un départ au mercato hivernal de son poulain.

Lille serait prêt à tenter le coup pour Abdul Rahman Baba, latéral gauche prêté par Chelsea à Schalke 04. En manque de temps de jeu en Allemagne, Baba pourrait ainsi rebondir chez les Dogues. La direction nordiste ferait également les yeux doux à Umut Meras de Bursasport. Une offre de 2,5€ aurait même été transmise aux dirigeants turcs.

En manque de temps de jeu à Toulouse (9 apparitions en Ligue 1), Firmin Mubele (24 ans) ne manque pas de courtisans sur le marché. Selon nos informations, Bursaspor le PSV Eindhoven, Anderlecht et Bruges figurent parmi les candidats. Enfin, Huddersfield, lanterne rouge de Premier League, a aussi un œil sur le dossier.

L’OGC Nice, qui se prépare au départ de Mario Balotelli d’ici la fin du mois, cherche son remplaçant. Les Aiglons creusent la piste Facundo Ferreyra (Benfica Lisbonne). Ils défient également le LOSC pour accueillir Abdul Rahman Baba (Schalke 04).

Selon le média hollandais NOS, le PSG souhaiterait enrôler Frenkie de Jong mais aussi Matthijs de Ligt. Une information confirmée par Marca qui a indiqué que l’offre du club de la capitale serait supérieure à 70 M€ et qu’elle inclurait les deux joueurs de l’Ajax.

Le Paris-Saint-Germain commencerait à avancer ses pions pour Riquelme, un jeune espoir brésilien de 16 ans également pisté par le Benfica. Le PSG pourrait bien prendre les devants grâce au clan Neymar, puisque c’est le père de la star brésilienne qui gère les intérêts de Riquelme qui joue au poste de latéral gauche.

C’est officiel en France

Amine Gouiri prolonge à l’OL jusqu’en 2022

Notre joueur @aminegouiri a prolongé son contrat jusqu'en 2022 avec la #TeamOL !

Toutes les informations https://t.co/Rwq0mF0uPY pic.twitter.com/diAA9IJc1x — Olympique Lyonnais (@OL) 3 janvier 2019

Issa Marega quitte le Stade Malherbe de Caen

Le @SMCaen et Issa Marega se séparent d'un commun accord. https://t.co/zCarkctQMU pic.twitter.com/MGpBy0Vwfx — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 3 janvier 2019

Le Havre prête Bevic Moussiti Oko en National du côté de Quevilly-Rouen

INFO MERCATO : L'attaquant havrais Bevic Moussiti Oko est prêté à @QRM jusqu'à la fin de la saison #TeamHAC #MercatoHAC pic.twitter.com/c4f5bXyNiT — HAC Football (@HAC_Foot) 3 janvier 2019

Alexis Araujo (Gaélec Ajaccio) prêté à Quevilly-Rouen

INFOS

Alexis Araujo, en prêt pour les 6 prochains mois à @QRM !

https://t.co/Um27JApzVi — Gazélec FC Ajaccio (@gfc_ajaccio) 3 janvier 2019

Les infos du jour à l’étranger

Malcom courtisé en Angleterre. Pas vraiment utilisé par Ernesto Valverde et pas épargné par les pépins physiques depuis son arrivée à Barcelone, Malcom s’accroche. Alertés par la situation de l’ancien Bordelais, Everton serait revenu aux nouvelles rapporte Marca, qui indique par ailleurs que l’international brésilien n’a pas l’intention de quitter la Catalogne cet hiver.

Moussa Sow a résilié son contrat qui le liait à Al-Ahli il y a quelques semaines. D’après nos informations, des clubs turcs sont intéressés par le profil de l’ancien attaquant du Losc ainsi que des clubs français.

Après avoir publiquement dévoilé son intérêt pour Aaron Ramsey (28 ans), la Juventus est passée à l’action dans ce dossier. Selon le Corriere dello Sport, le champion d’Italie négocierait avec l’entourage du joueur et une première proposition aurait été formulée. Celle-ci reposerait sur un contrat de cinq saisons assorti d’un salaire annuel estimé à 6,5 millions d’euros, plus des bonus liés au nombre d’apparitions du joueur.

En bref à l’étranger

Jermaine Defoe (36 ans) se rapproche d’un départ de Bournemouth. Selon les informations du Scotsman, l’attaquant anglais se trouverait dans le viseur des Glasgow Rangers et du Celtic. Les deux clubs pourraient se manifester en janvier pour enrôler l’international anglais. D’après les informations de Skysports, Bournemouth aurait trouvé un accord avec les Rangers pour le prêt de 18 mois de Jermain Defoe.

Alors que Maurizio Sarri a expliqué qu’un attaquant ne serait pas recruté cet hiver par Chelsea, le Mirror assure que les Blues suivent toujours la piste menant à Callum Wilson (Bournemouth). La publication britannique ajoute qu’un défenseur central est aussi espéré du côté des pensionnaires de Stamford Bridge.

Courtisé par la Juventus et surtout le Bayern Munich, Callum Hudson-Odoi est l’une des stars de ce mercato d’hiver. Mais il faudra convaincre Chelsea qui demande 45 M€. Mais d’après les informations du London Evening Standard, les Blues n’ont pas dit leur dernier mot dans ce dossier. Ils auraient indiqué au joueur que s’il comptait partir en prêt cet hiver, il devait d’abord prolonger son contrat qui prendra fin en 2020.

Annoncé sur le départ cet hiver, Isco avait confié récemment qu’il ne quitterait pas le Real Madrid. Une position que partage son club. Selon Marca, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu n’ont pas l’intention de le laisser filet et auraient même l’objectif de le relancer pour la deuxième partie de saison.

C’est officiel à l’étranger

Martin Braithwaite (Middlesbrough) prêté à Leganés

Wolfsbourg résilie le contrat de Blaszczykowski

Der #VfLWolfsburg und Jakub #Blaszczykowski lösen in beiderseitigem Einvernehmen den Vertrag auf. Blaszczykowski befindet sich bereits in seiner polnischen Heimat, um sich dort einem neuen Verein anzuschließen. Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute, Kuba ! pic.twitter.com/awhmn4Ob9D — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 3 janvier 2019

Gustavo Alfaro prend les rênes de Boca Juniors

Emmanuel Gigliotti (Independiente) signe à Toluca

¡Damos la bienvenida a nuestro infierno, al Máximo Goleador de la Súper Liga Argentina 2018-2019 Emmanuel "El Puma" Gigliotti ! Nuestro infierno es tu casa... #SiempreDiablos #SiempreRojos pic.twitter.com/RnX35JElQz — Toluca FC (@TolucaFC) 3 janvier 2019

Franck Evina (Bayern Munich) est prêté à Kiel