Les infos du jour en France

Les milieux de terrain de l’Olympique de Marseille sont très courtisés cet hiver. Kevin Strootman est sur les tablettes du Hertha Berlin. Très ambitieux cet hiver, le club allemand veut faire plaisir à son coach Jürgen Klinsmann en lui offrant des recrues de qualité et semble avoir les moyens de ses ambitions. Quant à Morgan Sanson, plusieurs clubs de Premier League, dont Everton et Southampton, font les yeux doux au milieu de terrain français. Un départ semble difficile cet hiver sachant que le joueur aurait un bon de sortie pour l’été prochain.

L’Olympique Lyonnais continue de prospecter pour renforcer son équipe durant ce mercato. L’OL a pris la température auprès de Watford concernant Étienne Capoue. Mais les Hornets ont refusé les avances des Gones pour l’ancien Toulousain.

Les infos du jour à l’étranger

L’Atlético de Madrid pourrait bien vivre un hiver agité. Pour les Colchoneros, l’objectif majeur de ce mercato est simple, améliorer l’efficacité devant le but, en trouvant un nouveau numéro 9. Très rapidement le nom d’Edinson Cavani est apparu et le transfert semblait quasiment bouclé avec l’attaquant du PSG pour cet hiver. Un accord contractuel avait même été trouvé avec une durée de 3 ans et un salaire à hauteur de 12 millions d’euros annuels. Mais l’affaire aurait fortement ralenti pour plusieurs raisons. L’attaquant uruguayen de 32 ans voudrait rester jusqu’à la fin de saison au Paris Saint-Germain et débarquer libre dans la capitale espagnol cet été. Une décision qui ne convient pas à l’entraîneur colchonero Diego Simeone qui le voudrait dès cet hiver dans son effectif. De plus, le club madrilène se doit de dégraisser pour faire de la place au Matador. Autre piste pour son attaque, le jeune espagnol du Dinamo Zagreb, Dani Olmo. Véritable révélation en Croatie, il est ouvert à un départ cet hiver et c’est bien l’Atléti qui pourrait en profiter. Il faudra cependant débourser pas moins de 40 millions d’euros pour ce faire.

Au milieu de terrain, Bruno Guimarães devrait s’engager avec le club ibérique pour un peu plus de 30 millions d’euros. Le milieu défensif de l’Athletico Paranaense devrait débarquer dans la capitale espagnole d’ici quelques jours. Pour renforcer sa défense, L’Atlético a coché le nom du joueur de Chelsea, Marcos Alonso. L’Espagnol de 28 ans déçoit par ses performances cette saison et peine à convaincre son coach Frank Lampard. Un prêt avec option d’achat est envisagé pour celui-ci.

Dans le sens des départs, il pourrait y avoir du mouvement. L’Atlético pourrait laisser filer Diego Costa ou encore Vitolo. Thomas Lemar est quant à lui courtisé par l’Olympique Lyonnais mais le joueur voudrait rester s’imposer après des performances en demi-teinte depuis son arrivée. Saul Niguez est toujours ardemment courtisé par les Red Devils de Manchester United. En cas d’offre satisfaisante, le milieu de terrain espagnol ne sera pas retenu. Saul Niguez dispose d’une clause libératoire de 150 millions d’euros dans la capitale ibérique. Les pensionnaires d’Old Trafford prépareraient une offre de 100 millions d’euros. La situation de Marcos Llorente est plus délicate. Arrivé en provenance du Real Madrid pour 30 millions d’euros, le milieu de terrain a très peu de temps de jeu. Cependant, il est considéré comme un élément d’avenir et ne devrait pas quitter l’Atlético pour l’instant. Enfin Ivan Saponjic pourrait lui partir en prêt, une initiative qui pourrait plaire au joueur comme au club, vu que le Serbe n’a pas joué une seule minute cette saison sous le maillot rojiblanco.

En Italie, Steven Nzonzi se cherche une porte de sortie. D’après nos informations, le champion du monde français est courtisé par des clubs chinois. Deux écuries de Chinese Super League, sont déjà entrées en contact le joueur de la Roma. Le club transalpin, qui le prête actuellement à Galatasaray, réclame 15 M€ pour lâcher définitivement Nzonzi.

Les officiels du jour

L’Espanyol Barcelone tient son nouvel entraîneur. Il s’agit d’Abelardo qui s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. Prêté cette saison au PSV par Valence, Antonio Latorre dit Lato va quitter la formation néerlandaise. Le club espagnol vient d’annoncer qu’une fois le prêt terminé, le défenseur âgé de 22 ans filera à Osasuna jusqu’à la fin de la saison, de nouveau sous la forme d’un prêt. Le jeune milieu de terrain Adrian Fein (20 ans) vient d’être prolongé jusqu’en juin 2023 par le Bayern Munich. Cette saison il est prêté à Hambourg.

