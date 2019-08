Les infos du jour en France

Au Paris Saint-Germain, le titi de 20 ans Stanley Nsoki est tout proche de l’OGC Nice. Une réunion devrait avoir lieu ce lundi entre Leonardo et les dirigeants du Gym pour discuter d’un prêt avec option d’achat. De plus, le club de la capitale s’intéresserait au milieu défensif de Chelsea, Tiémoué Bakayoko. Le PSG serait prêt à faire une offre pour le joueur de 25 ans, également pisté par son ancien club, l’AS Monaco. D’ailleurs, les Monégasques auraient dans le viseur le défenseur de la Juventus, Daniele Rugani, également courtisé par l’AS Roma. La Vieille Dame demanderait un chèque de 25M€ pour le laisser partir. Enfin à l’OM, le dossier menant au milieu nantais Valentin Rongier refait surface. Les Marseillais pourraient formuler une offre aux Canaris avoisinant les 13M€ ou bien un prêt avec option d’achat selon RMC Sport.

Les infos du jour à l’étranger

En Italie, l’Inter n’a pas encore bouclé son mercato et semble être le plus actif. Le club lombard multiplie les pistes pour se renforcer, notamment en attaque. Après la prolongation d’Edin Dzeko à la Roma, les Nerazzurri n’ont pas d’autres choix que de changer leur fusil d’épaule. Ils seraient notamment en discussion avancée avec le Mancunien Alexis Sánchez pour un prêt avec option d’achat. Fernando Llorente, libre de tout contrat après deux années chez les Spurs, serait lui aussi pisté par l’Inter. Duván Zapata de l’Atalanta, Ante Rebic de l’Eintracht Francfort et Arkadiusz Milik du Napoli, feraient également partie des joueurs suivis par Antonio Conte. Toujours sur le plan offensif, le cas Paulo Dybala reste toujours aussi flou. Un échange avec Mauro Icardi a longtemps été évoqué, mais la Joya a récemment affirmé vouloir rester à Turin. Enfin au poste de latéral gauche, le Parisien Layvin Kurzawa qui possède une porte de sortie cet été, serait sur la short list intériste. Cristiano Biraghi de la Fiorentina et Filip Kostić de Francfort sont également évoqués.

Au Real Madrid, on ne compte pas abandonner le dossier Paul Pogba. La Casa Blanca pourrait revenir à la charge dans les jours à venir, même si on n’imagine mal United laisser filer sa star sans pouvoir recruter avant cet hiver.

D’abord courtisé par le Flamengo, Mario Balotelli devrait s’engager avec le club italien du Brescia dans les heures à venir. Il s’agirait d’un contrat d’un an avec une année supplémentaire en option pour un salaire situé entre 1,5M€ et 3M€ selon divers bonus.

Les officiels du week-end

Après deux ans au Borussia Mönchengladbach, Michaël Cuisance rejoint les rangs du FC Bayern. Le milieu de terrain, âgé seulement de 20 ans, s’est engagé pour 5 ans en faveur des Bavarois. Enfin, le Sporting CP a trouvé un accord de principe avec l’Eintracht Francfort concernant le transfert de l’attaquant néerlandais Bas Dost (30 ans).

Der #FCBayern hat den französischen U20-Nationalspieler Michaël Cuisance von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. #ServusMichaël Zur Presseerklärung : https://t.co/lKkkkmy6ad pic.twitter.com/MGOxDmEEhV — FC Bayern München (@FCBayern) August 18, 2019

