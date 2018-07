Les infos du jour en France

Des départs prévus à Bordeaux. Chez les Bordelais, deux départs semblent inévitables. D’abord celui de Diego Rolan (25 ans), de retour d’un prêt mitigé à Malaga, qui ne serait pas conservé par le nouvel entraîneur Gustavo Poyet.

Ensuite, celui de Malcom (21 ans). La pépite brésilienne qui a éclaboussé la Ligue 1 de son talent ne devrait pas poursuivre sa progression en France. Malcom est évidemment très courtisé. Dernièrement, l’Inter Milan était en pole position pour le recruter. Affaire à suivre...

En bref en France

Info FM : Après une Coupe du Monde réussie avec le Sénégal, Mbaye Niang s’est confié à notre micro. Lui qui appartient désormais au Torino après y avoir été prêté ouvre la porte à un retour en Ligue 1. « J’ai 23 ans, je suis parti jeune en Italie, c’est peut-être le bon moment pour moi pour franchir encore un cap. La Coupe du Monde m’a donné encore plus confiance, je sais ce que je peux apporter, et l’idée de découvrir un nouveau défi me plaît. Revenir en France, c’est bien sûr une possibilité. Je sais que des clubs français me suivent de près ».

Selon Bild, le RB Leipzig s’intéresserait à Tanguy Ndombele (21 ans), le milieu de terrain de l’OL. Manchester City, Liverpool et Tottenham sont aussi sur les rangs pour recruter l’ancien Amiénois.

L’OM est intéressé par la venue du roc défensif de Séville Simon Kjaer (29 ans) rapporte l’Equipe. Mais le capitaine de la sélection danoise, qui a réalisé une excellente Coupe du Monde, parait inabordable pour le club phocéen.

Alors qu’il est annoncé avec insistance en Angleterre et en Allemagne, Alassane Pléa (25 ans) est toujours un joueur de Nice et il a d’ailleurs fait son retour à l’entrainement ce matin.

Interrogé sur l’avenir de Mexer (29 ans) à Rennes en conférence de presse, Olivier Létang a confirmé l’existence d’une offre de Turquie pour lui. Mais selon ses dires, l’objectif du club breton au sujet de son défenseur central serait de le conserver, même s’il n’est pas prévu qu’il prolonge son bail courant jusqu’en juin 2019.

Le Stade Malherbe de Caen est en train de négocier avec Montpellier pour le transfert de Casmir Ninga, âgé de 25 ans, selon les informations de France Football. Il est sous contrat jusqu’en 2020 avec Montpellier.

Après les renforts de Reynet et Aaron Leya, Toulouse devrait recruter John Bostock (26 ans). D’après l’Equipe, l’ancien milieu de terrain lensois est proche de signer pour 3 ans. Il n’est pas le seul, car le Téf a obtenu le prêt de Manuel Garcia Alonso. Ce milieu de terrain de 20 ans avait été prêté au NAC Breda par Manchester City la saison passée.

L’UEFA compte réexaminer le dossier du PSG en raison d’irrégularités qui auraient été détectées dans l’enquête, et plus particulièrement dans la justification livrée par les enquêteurs à cette absence de sanction. Le PSG est ainsi à nouveau sur le coup d’une sanction, qui peut aller d’un encadrement des transferts à une exclusion des compétitions européennes.

Peu utilisé la saison passée du côté de l’OL, Pape Cheikh Diop (20 ans) devrait avoir sa chance en 2018/19 comme l’a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse ce mardi. « Je pense que Pape Cheikh Diop peut être une bonne surprise cette année. On a investi sur lui sur la durée. Je pense qu’il peut rentrer dans la rotation », a confié le coach des Gones.

C’est officiel en France !

Laval vient d’annoncer la signature du très expérimenté milieu offensif Gaël Danic. Agé de 36 ans, l’ancien Rennais évoluait la saison passée du côté de Lorient.

Le milieu de terrain Mayoro N’Doye (26 ans) quitte Tours. Le nouveau numéro 12 du Gazelec s’est engagé au club corse pour deux saisons.

Matthieu Dreyer (29 ans) s’est engagé avec Amiens pour deux saisons. Il quitte le club de Caen après deux ans où il était troisième gardien.

Le milieu de terrain de Dijon Eden Massouema (21 ans) est prêté une saison à Valenciennes.

L’attaquant croate Ivan Santini (29 ans) quitte le Stade Malherbe de Caen pour s’engager avec le RSC Anderlecht.

Zakarya Bergdich (29 ans) quitte Sochaux.

Les deux jeunes pousses de Dijon Enzo Loiodice (milieu de terrain) et Lévi Ntumba (gardien de but) ont signé leur premier contrat professionnel. Les deux joueurs de 17 ans sont liés à leur club formateur pour 3 ans.

Les infos du jour à l’étranger

La Juventus veut frapper fort. Les médias espagnols, portugais et italiens affirment la même chose : la Juventus est actuellement en pole position pour recruter Cristiano Ronaldo (33 ans).

La star du Real fait l’objet de certaines rumeurs de départs, et cette fois-ci, une offre concrète serait arrivée dans les mains du Portugais.

Un contrat de 4 ans, assorti d’un salaire annuel proche des 30 M€ lui aurait été proposé. En revanche, rien n’a fuité sur le prix du transfert pour l’instant.

D’ailleurs, la Juventus semble viser haut pour ce mercato, il n’y a qu’à voir les noms associés au club de la Vieille Dame depuis le début de l’été : Robert Lewandowski (29 ans), Edinson Cavani (31 ans), Anthony Martial (22 ans), Milinkovic Savic (23 ans) et l’une des belles révélations de la Coupe du Monde : le Mexicain Hirving Lozano (22 ans). En attendant, João Cancelo (24 ans) a déjà rejoint les Champions d’Italie. Il a débarqué de Valence pour un prix estimé à 40 M€.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon nos informations, Clément Lenglet a bien choisi le Barça. Le transfert devrait être officialisé jeudi ou vendredi. En attendant, Lenglet s’entraîne toujours avec Séville.

Le transfert de Riyad Mahrez (27 ans) à Manchester City est imminent. Selon les informations de SkySports, Leicester a accepté une offre de 67 M€ des Citizens et a autorisé le joueur à négocier son contrat. Le média va même plus loin en affirmant que l’Algérien est attendu cette semaine pour passer sa visite médicale.

D’après les informations de SuperDeporte, le Valencia CF souhaiterait s’attacher les services de l’attaquant de l’Atletico Kevin Gameiro (31 ans). Le joueur et le club seraient d’ores et déjà d’accord tandis que l’opération pourrait se conclure aux alentours de 15 M€.

Recruté cet hiver par Southampton, Guido Carrillo (27 ans) est en difficulté en Angleterre. Mais selon SkySports, l’ancien attaquant de Monaco devrait rapidement plier bagage pour rejoindre la Liga et Leganés dans le cadre d’un prêt.

De retour après un prêt mitigé à Malaga, l’attaquant uruguayen Diego Rolan (25 ans) ne va pas faire de vieux os en Gironde. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2020, Rolan va quitter très rapidement le club au scapulaire comme l’a confirmé Gustavo Poyet en conférence de presse.

Prêté successivement à Fenerbahçe, au Sporting CP, à Hull City et à Anderlecht depuis 2015, Lazar Markovic (24 ans) est revenu à Liverpool pour entamer la préparation, annonce SkySports. Le Serbe reste toutefois à la recherche d’un nouveau point de chute.

C’est officiel à l’étranger !

Le milieu défensif d’Osasuna Lucas Torró (23 ans), a signé à l’Eintracht Francfort.

De retour après une Coupe du Monde finalement décevante avec la Serbie, le milieu offensif Dusan Tadic (29 ans) a signé son contrat avec l’Ajax d’Amsterdam pour une durée de quatre ans.

La Fédération Allemande de Football vient de confirmer Joachim Löw dans ses fonctions de sélectionneur de la Nationalmannschaft.

La Lazio Rome vient d’annoncer la signature du milieu de terrain Valon Berisha (25 ans), très en vue lors du parcours de Salzbourg en Europa League cette saison.

L’Atlético Madrid officialise ses adieux à Gabi (34 ans), son capitaine, parti pour le Qatar, rejoindre Al Sadd.

Auteur d’une bonne saison à Moreirense, le milieu de terrain guinéen Alfa Semedo (20 ans) revient à Benfica, son club formateur.

En fin de contrat du côté de Crystal Palace, Yohan Cabaye (32 ans) file aux Emirats Arabes Unis. Il a signé un contrat de deux ans à Al Nasr.

Zakaria Bakkali (22 ans) signe pour quatre ans au RSC Anderlecht, en provenance du FC Valence, où il ne s’est jamais imposé.