Les infos du jour en France

À la recherche d’un défenseur expérimenté, Amiens va enregistrer l’arrivée d’Aurélien Chedjou (34 ans) pour les deux prochaines saisons. Le Nantais Valentin Rogier a confirmé son envie de rejoindre l’Olympique de Marseille. « Il y a une offre concrète de Marseille, un club que je veux rejoindre. Alors oui, j’ai appelé le coach pour lui demander de ne pas jouer face à Montpellier, pour ne pas prendre de risque de me blesser », a-t-il déclaré froidement. L’AS Monaco aurait un accord avec l’Inter pour le transfert de Mauro Icardi, contre 65 M€. Le problème c’est que l’Argentin refuse toutes les propositions qui lui sont faites. Le Parisien Stanley Nsoki, lui, est attendu à Nice dans les prochaines heures pour y être transféré pour 12,5 M€.

Les infos du jour à l’étranger

Après le rejet du PSG de la dernière offre du Barça pour Neymar, une contre-proposition a été faite. Très exigeante pour le FC Barcelone, demandant 215 M€, les Blaugranas ont finalement décidé de dire non. Les Catalans renonceraient ainsi à faire revenir la star brésilienne cet été, à moins de tomber d’accord sur une ultime et dernière offre dans le temps additionnels ? Dans le sens des départs en revanche, ça pourrait bien bouger à Barcelone. Rafinha Alcantara intéresse beaucoup le FC Valence. Samuel Umtiti aurait été mis sur le marché par les Culés qui demanderaient 50 M€ pour le laisser partir. Arturo Vidal pourrait également changer d’air dans les prochains jours, lui qui doit faire face à une grosse concurrence au milieu de terrain. Son profil intéresserait l’Inter, où Antonio Conte l’apprécie beaucoup. Le nom d’Ivan Rakitic est lui aussi souvent évoqué chez les Nerazzurris, mais c’est bien la Juventus qui avancerait le plus sur ce dossier. Les dirigeants turinois auraient même proposé Emre Can en échange dernièrement, mais celui-ci n’intéresserait pas vraiment le Barça. Toujours à l’étranger, Naples va engager l’avant-centre espagnol Fernando Llorente, libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham.

Les officiels du jour

Kevin Mirallas (31 ans) quitte l’Angleterre et Everton pour rentrer au pays. Ce dernier s’est en effet engagé avec le Royal Antwerp pour une saison. Alexis Sanchez n’a jamais vraiment réussi à convaincre Manchester United. Le Chilien va tentera cette saison de se relancer du côté de l’Inter Milan, qu’il rejoint officiellement en prêt. Le milieu chilien Gary Medel a signé à Bologne alors qu’il lui restait encore une année de contrat à Besiktas. Après Kasper Dolberg et Alexis Claude Maurice, une troisième recrue "Ineos" débarque à Nice. Le milieu de terrain algérien de Naples Adam Ounas est prêté avec option d’achat à l’OGCN. Pas très loin, à Monaco, on a enregistré l’arrivée du jeune parisien de 17 ans Arthur Zagre, pour la modique somme de 10 M€. Le latéral gauche algérien Aïssa Boudechicha (19 ans), lui, arrive aux Girondins de Bordeaux, en provenance de l’ES Sétif. Les Girondins ont également officialisé l’arrivée du milieu international marocain Youssef Aït Bennasser (23 ans), en provenance de l’AS Monaco sous forme de prêt avec option d’achat. En Ligue 2, le RC Lens transfère Yannick Gomis à l’EA Guingamp. Troyes récupère le Niçois Ihsan Sacko jusqu’à la fin de la saison en prêt. Aux Pays-Bas, la pépite japonais Ritsu Doan (21 ans) change de club. Il quitte Groningue pour le PSV dans un transfert estimé à 7,5 M€. Après trois saisons passées à La Beaujoire, le latéral gauche brésilien Lucas Lima, 27 ans, quitte Nantes et s’engage en faveur du club saoudien d’Al-Ahli. Longtemps dans les petits papiers de l’OM, Juan Miranda a finalement posé ses valises du côté de Shalke. Il est prêté en Allemagne, pour les deux prochaines saisons.

Adam, tu as un message... pic.twitter.com/AjSZu5GXUj — OGC Nice (@ogcnice) August 30, 2019

- Retrouvez toutes les informations mercato de la journée sur notre live transfert.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10