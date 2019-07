Les informations du jour en France

À Lille, les offres pleuvent dans tous les sens. En effet le LOSC possède beaucoup de jeunes joueurs talentueux, et les clubs européens sont prêts à se les arracher. D’abord le départ de Nicolas Pépé (24 ans) est attendu cet été, mais la destination finale reste encore floue. Si le Napoli semblait tenir la corde ces derniers jours, c’est Arsenal qui pourrait doubler le club italien. Les Gunners auraient transmis une offre de 80M€ à Lille, ce qui deviendrait le transfert le plus élevé du club londonien. Malgré une rude concurrence, Liverpool aurait également manifesté son intérêt pour l’attaquant ivoirien. D’autres jeunes lillois devraient encore partir, notamment Rafael Leão (20 ans) qui devrait s’engager en faveur de l’AC Milan contre 35M€. Les dirigeants lillois auraient également reçu une offre de 40M€ en provenance de Wolverhampton concernant le milieu défensif Boubakary Soumaré. Proposition rejetée par le joueur de 20 ans qui souhaiterait s’aguerrir encore une année en Ligue 1. Enfin, pourtant tout proche de l’AS Monaco après un accord et une visite médicale concluante, le dossier Adama Soumaoro (27 ans) est pourtant au point mort depuis une dizaine de jours. Pour pallier à ces éventuels départs, le LOSC est également actif dans le sens des arrivées. Selon nos informations, après avoir recruté le défenseur gauche Domagoj Bradaric pour remplacer Youssouf Koné parti à Lyon, les Dogues toucheraient au but concernant l’avant-centre nigérian Victor Osimhen (20 ans). Son club, Charleroi, serait d’accord pour un transfert d’environ 12M€ plus bonus, et un contrat de 5 saisons est évoqué.

Les infos du jour à l’étranger

Du côté de l’Allemagne, le Bayern Munich a perdu plusieurs joueurs cadres et va devoir recruter pour les remplacer, ce qui n’est pas tâche facile. Karl-Heinz Rummenigge, le président du club, a peut-être une explication : « le marché a complètement changé. Ce qui m’inquiète, ce ne sont pas seulement les frais de transfert. Je suis beaucoup plus préoccupé par l’évolution des salaires, surtout en provenance d’Espagne, d’Angleterre et d’Italie », avoue-t-il. Le Bayern ne veut donc pas se mettre en danger en surpayant ses joueurs. Le champion d’Allemagne reste cependant actif, étant tout proche de signer Marc Roca, le milieu de terrain de l’Espanyol. Les Allemands sont disposés à s’acquitter de sa clause libératoire, fixée à 40M€. Si ce dossier venait à tomber à l’eau, c’est vers le joueur du Bétis, Giovani Lo Celso, que le Bayern se tournerait. De son côté, le talent allemand de Manchester City Leroy Sané met tout le monde d’accord à Munich. Seul petit problème, les Citizens ne souhaitent pas le vendre. Une autre piste est évoquée pour renforcer les ailes du Bayern, celle d’Ousmane Dembélé. Mais là encore, le français est considéré comme intransférable par le Barça. Le Monégasque Benjamin Henrichs fait lui aussi partie de la short-list munichoise, de même que Callum Hudson-Odoi, courtisé par le club allemand depuis longtemps déjà. Mais Chelsea ne pouvant pas recruter cet été, il est difficile de croire que les Blues puissent accepter son départ.

Les officiels du week-end

Propriété du Bétis, le milieu de terrain algérien Ryad Boudebouz prend la direction de Saint-Étienne où il a paraphé un contrat de 3 ans. En Angleterre, Harvey Elliott débarque à Liverpool. L’ailier de Fulham est devenu le plus jeune joueur à jouer en Premier League à l’âge de 16 ans et 30 jours en mai dernier. Par ailleurs, le milieu de terrain des Cottagers, André-Franck Zambo Anguissa, part du côté de Villarreal la saison prochaine sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et c’est en Turquie que le joueur du FC Barcelone Douglas s’engage. Très souvent prêté, les Blaugranas ont définitivement transféré le défenseur brésilien vers le Besiktas, où il a signé un contrat de 3 ans. De plus, le défenseur belge Thomas Vermaelen quitte également la Catalogne et rejoint le Vissel Kobe au Japon. Enfin, l’Eintracht Francfort recrute le milieu de terrain Sebastian Rode. Prêté depuis janvier 2019 par le Borussia Dortmund, les Aigles ont été convaincus par le joueur de 28 ans et lui ont fait signer un contrat de cinq ans.

Encore plus de Vert pic.twitter.com/GQowmu1Eor — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 27, 2019

