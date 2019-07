Les infos du jour en France

À Paris, il n’y a pas que le dossier Neymar. En effet, les Parisiens officialisent l’arrivée du défenseur central français du Borussia Dortmund, Abdou Diallo (23 ans) contre 32M€. En outre, un départ se précise, celui de Christopher Nkunku. Le milieu de terrain devrait rejoindre Leipzig, les deux écuries étant toutes proches d’un accord sur une indemnité de 15 M€. Enfin, le PSG a aussi reçu une offre de Porto pour Kevin Trapp comprise entre 5 et 10 M€. Pour revenir à nos moutons, une solution pourrait convaincre Paris de lâcher Neymar. Celle-ci serait contre Coutinho et 100 M€.

À Lille, le milieu défensif international angolais Manuel Luís Da Silva Cafumana dit « Show » (20 ans) fait son arrivée chez les Dogues. Le LOSC devrait aussi accueillir le milieu de terrain du Stade Rennais, Benjamin André contre 8 M€. Yusuf Yazici (22 ans) pourrait également le suivre. Le milieu de terrain de Trabzonspor devrait quitter son club contre 17 M€ et rejoindre le club nordiste. Dans le sens des départs, le cas Nicolas Pépé est toujours aussi flou, même si le Napoli est prêt à mettre entre 60 et 65 M€ pour l’international ivoirien. Adama Soumaoro est aussi le départ et Monaco serait tout proche d’enrôler le défenseur central. Les deux clubs seraient tombés d’accord pour un transfert de 13 M€. Enfin chez les Marseillais, on serait d’accord l’attaquant Dario Benedetto, selon les dires de son représentant, ne manquerait plus qu’à s’entendre avec Boca Juniors.

Les infos du jour à l’étranger

L’information du jour à l’étranger concerne un entraîneur français. En effet, Bruno Genesio ne devrait pas tarder à rebondir après son départ de l’Olympique Lyonnais. Il serait très proche de Newcastle (Premier League). Arsenal s’apprête à se faire prêter le milieu de terrain espagnol Dani Ceballos (22 ans), en provenance du Real Madrid. De plus, le milieu Jordan Veretout est tombé d’accord avec la Roma pour un contrat de 5 ans à 2.5M/an. La Fiorentina recevra elle 17M + 2M en bonus.

Les officiels du jour

L’En Avant de Guingamp a annoncé qu’un accord avait été trouvé avec le Football Club de Nantes concernant le transfert de l’international Espoirs Marcus Coco. En Allemagne, l’Eintracht Francfort enregistre le départ de Sébastien Haller à West Ham. L’opération pourrait coûter la bagatelle de 50 M€ aux Hammers. Le club anglais qui a d’ailleurs dit au revoir à son arrière droit Sam Byram, qui s’est engagé à Norwich City pour quatre ans. En Italie, l’Atalanta Bergame officialise la signature du milieu ukrainien Ruslan Malinovskyi (26ans) en provenance du KRC Genk, contre 14M€. Enfin en Espagne, le FC Barcelone a exercé sa clause de rachat de 4 M€ pour le latéral gauche Marc Cucurella (20 ans), prêté puis vendu à Eibar.

