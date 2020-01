Les infos du jour en France

L’Olympique Lyonnais n’a pas l’intention de lâcher Moussa Dembélé en janvier. La preuve : selon nos informations, les Gones viennent de dire non à une offre de 40 M€ pour leur attaquant vedette de la part de Chelsea. Cependant, l’attaquant français semble plutôt ouvert à l’idée d’un départ cet hiver. Du coup, les Blues devraient revenir à la charge avec cette fois-ci peut être Olivier Giroud dans la balance.

Déjà intéressé lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille serait toujours sur les traces de Daniel Sturridge rapporte le Daily Mail. Mais l’international anglais de Trabzonspor dispose d’un très confortable salaire en Turquie et on sait que le club phocéen tente de faire partir ses gros salaires actuellement. La venue de l’attaquant serait donc paradoxale. Dans le sens des départs, le jeune Alexandre Phliponeau (19 ans) pourrait être prêté selon La Provence. Des écuries allemandes et italiennes le surveillent.

Les infos du jour à l’étranger

Le Real Madrid va tenter durant ce mercato de se débarrasser de ses indésirables. Le premier qui pourrait partir est Brahim Diaz. Un prêt est envisagé afin qu’il trouve plus de temps de jeu. L’AC Milan serait intéressé. Le cas Mariano Diaz est lui un peu différent. L’attaquant n’entre pas du tout dans les plans de Zidane, et serait poussé vers la sortie. L’Olympique Lyonnais songerait à le faire revenir dans le Rhône. On parle ici d’un prêt de 6 mois, avec prise en charge du salaire. Pour James Rodriguez, en revanche, on se dirige vers un statu quo. Le Colombien devrait rester. Tout comme Gareth Bale qui joue peu lui aussi, mais sur qui Zidane compte toujours. Isco lui pourrait quitter la Casa Blanca. Il a été proposé à Chelsea, et les Blues seraient intéressés par la venue du milieu espagnol. On parle ici d’un transfert à 50M€. Enfin, c’est officiel, Lucas Silva s’est engagé avec le club brésilien de Grêmio jusqu’en 2024. Lui qui appartenait encore au Real Madrid, et qui enchaîne les prêts depuis plusieurs années, s’est donc enfin trouvé un nouveau club.

Actuellement blessé et de plus en plus contesté à l’Atlético de Madrid, Thomas Lemar pourrait bien quitter les Colchoneros cet hiver. Selon nos informations, Tottenham est intéressé par l’ancien Caennais et a lancé des discussions. Un prêt avec option d’achat est espéré par les Spurs. Le champion du monde ne serait pas contre l’idée de rejoindre la cité londonienne.

Avec le recrutement de Erling Braut Håland, Paco Alcacer se pose des questions et aurait demandé à changer d’air en janvier. Ce qui est possible car le Borussia Dortmund a ouvert la porte à un transfert. L’Atlético de Madrid notamment se serait renseignés et pourrait envisager un prêt avec option d’achat.

En fin de contrat en juin prochain avec Tottenham, Christian Eriksen (27 ans) ne manque pas de prétendants. Selon les informations de Sky Italia, l’Inter Milan aurait contacté l’entourage du milieu danois pour évoquer son avenir.

Selon nos informations, Aston Villa, actuel 17e de Premier League, souhaite récupérer Michy Batshuayi en prêt. Les Villans espèrent même une option d’achat. Reste à savoir ce qu’en pensent le joueur et le Chelsea qui a clairement ouvert la porte à un départ de son attaquant.

Les officiels du jour

Montpellier a prêté à Chambly son jeune attaquant de 19 ans, Bastien Badu afin qu’il cumule du temps de jeu. Le club de l’Oise qui a vu triple aujourd’hui puisqu’en plus de Badu, Joris Correa en provenance d’Orléans et Jayson Papeau, cédé par Amiens, sont arrivés. En Ligue 2, le Paris FC a un nouvel entraîneur. René Girard va tenter de sauver le club parisien de la relégation. Il remplace Mécha Bazdarevic, remercié la semaine passée. A l’étranger, Dimitri Foulquier a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Watford à Grenade. Une option d’achat a été incluse dans le deal.