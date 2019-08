Les infos du jour en France

Kostas Mitroglou va-t-il rester à Galatasaray ? Prêté deux ans par l’OM au club truc, l’attaquant grec n’a pas convaincu et pourrait voir son prêt être cassé par les Stambouliotes. Son agent nous a confirmé que les offres seront étudiées alors que le joueur ne cessait de clamer jusqu’ici son envie de rester en Turquie.

Toujours selon nos informations, alors que son nom est associé au FC Nantes, Luis Fernandez nous a fait savoir qu’il n’avait eu aucun contact avec les Canaris. Nous pouvons également vous affirmer que l’entraîneur des U19 nantais Stéphane Ziani, dont le nom circule également, n’est pas tenté à l’idée de collaborer avec l’ancien coach du PSG.

L’AS Saint-Étienne continue d’être actif sur le marché des transferts. Les Verts ont récupéré officiellement ce jeudi, Jean-Eudes Aholou, sous la forme d’un prêt de la part de Monaco. Le milieu de terrain est la 8e recrue de l’été des Verts. Une neuvième est même sur le point de débarquer : Miguel Trauco, défenseur latéral gauche, arrive en provenance de Flamengo. Dans le même temps, les Verts continuent de négocier avec les Tigres de Monterrey pour Timothée Kolodziejczak. Dans le sens des départs, Yann M’Vila pourrait faire ses valises. Pisté par West Ham et Crystal Palace en Angleterre, il est aussi suivi de très près par Fenerbahçe.

Allan Saint-Maximin va bien quitter Nice. L’international Espoirs français est arrivé aujourd’hui à Newcastle pour passer sa visite médicale. Il s’engagera dans la foulée avec les Magpies qui vont débourser 20 M€ pour se l’offrir.

Les infos du jour à l’étranger

Le Real Madrid et le FC Barcelone continue d’agiter ce mercato d’été 2019. Les Merengues se seraient mis d’accord avec le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam, Donny van de Beek, afin qu’il rejoigne l’effectif de Zinedine Zidane dans les prochaines semaines. Il reste au Real à se mettre d’accord avec le club néerlandais désormais. Dans le même temps, le FC Barcelone se serait, lui, mis d’accord avec le Bétis Séville pour le transfert du latéral gauche, Junior Firpo. Le montant serait de 25 M€. Il reste seulement quelques détails à régler.

Le mercato de Manchester United est agité cet été. Plusieurs gros dossiers restent à gérer pour les dirigeants mancuniens. D’abord, l’échange Lukaku-Dybala qui semblait proche d’aboutir, mais un élément pourrait tout changer. Paulo Dybala ne serait plus très sûr de rejoindre les Red Devils, qui ne joueront pas la Ligue des Champions cette année. Un bras de fer est entamé entre les deux parties, et il ne reste que cinq jours à la Juve et Manchester afin de convaincre l’international argentin d’accepter l’échange. En revanche un accord aurait été trouvé entre Leicester et United pour le transfert d’Harry Maguire. On parle ici d’une indemnité record de 93M€. Maguire deviendrait le défenseur le plus cher de l’histoire du football. Le jeune Hannibal Mejbri (16 ans) lui aussi va s’engager avec Manchester United. Selon nos informations il a passé sa visite médicale ce jeudi, et va rapporter un peu plus de 10M€ à l’AS Monaco.

Enfin, il reste peu de temps au Real Madrid pour boucler le transfert de Paul Pogba. Depuis le début du mercato les Red Devils sont clairs, ils veulent garder leur star. À moins que les Madrilènes ne fassent une offre que l’on ne peut refuser. Un montant de 160M€ a récemment été évoqué.

Face aux relances du Bayern Munich pour son attaquant Leroy Sané, Manchester City a décidé de fixer un prix pour l’international allemand. Celui-ci serait d’au minimum 150 M€. Une énorme somme qui pourrait faire fuir les Munichois. Et en parlant du club allemand, on a appris que l’ancien joueur du Bayern, Franck Ribéry, devrait s’envoler pour un pays du Golfe après la fin de son contrat en Bavière. Le Français devrait signer au Qatar ou en Arabie Saoudite.

Et alors que Manchester essaye de faire cet échange Lukaku-Dybala, l’Inter Milan, lui, essaye de vendre Mauro Icardi. Mais problème, l’attaquant argentin ne veut plus traiter avec aucun club hormis la Juventus. Il menace même de rester jusqu’à la fin de son contrat en 2021. Dans le même temps, Radja Nainggolan va, lui, bien quitter l’Inter. Il a choisi de revenir à Cagliari.

C’est officiel

Le gros transfert de la journée, c’est bien sûr celui de Malcom au Zénit St Pétersbourg. Le Brésilien a été vendu par le FC Barcelone, où il ne s’est jamais imposé, contre 40 M€ + 5 M de bonus. L’ancien Bordelais a signé jusqu’en juin 2024 avec le club russe. Après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain le 30 juin dernier, Daniel Alves était libre. Il a retrouvé un club la nuit dernière en s’engageant pour trois ans avec la formation brésilienne de São Paulo. Le FC Porto a un nouveau gardien à la place de Iker Casillas, parti à la retraite : Agustin Marchesin, 31 ans, et portier du Club America (Mexique), s’est engagé avec le club portugais. Le milieu de terrain Emre Mor, lui, retourne au pays. L’international turc a été prêté une saison avec option d’achat par son club du Celta de Vigo au Galatasaray Istanbul.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10