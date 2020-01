Les infos du jour en France :

Après l’arrivée de Rémi Oudin en Gironde, on tend plutôt vers des départs ces derniers jours à Bordeaux. C’est le cas pour Aurélien Tchouaméni en direction de Monaco, le joueur et le club de la Principauté auraient trouvé un accord. Mais l’ASM et les Girondins seraient encore en négociation. Une première offre monégasque aurait été formulée à hauteur de 20M€. Autre départ, celui de Jonathan Cafu qui fait partie des indésirables au sein du club au scapulaire. Le milieu de terrain brésilien de 28 ans devrait s’envoler pour l’Arabie Saoudite vers un club dont le nom n’a pas filtré pour l’instant.

Edinson Cavani se rapproche de plus en plus de l’Atlético de Madrid. Et d’après nos informations, il a même passé sa visite médicale dans le club madrilène. Des examens réussis par El Matador. Il ne reste donc plus qu’un détail à régler et non des moindres, les Colchoneros doivent trouver un terrain d’entente avec le Paris Saint-Germain.

Les infos du jour à l’étranger :

En Angleterre, Tottenham continue d’agiter le marché des transferts. Les Spurs devraient recruter, notamment pour pallier l’absence sur blessure d’Harry Kane. De nombreux noms ont été évoqués, celui de Zé Luis du FC Porto. Il était question là aussi d’un prêt avec option d’achat, mais la piste semble s’être refroidie. Comme celle menant au buteur polonais Krzysztof Piatek, en manque de temps de jeu à l’AC Milan. Il y a quelques jours les Spurs se rapprochaient de Willian José. Cela brûle même, entre le club anglais et le joueur de la Real Sociedad. Et d’après la presse espagnole, un accord semble tout proche entre les deux formations.

Récemment d’autres noms de buteurs sont venus d’ajouter à la short list de Tottenham. D’abord celui de Timo Werner, très en forme cette saison avec le RB Leipzig, et dont on parle souvent d’un départ, mais plutôt cet été. À noter que les deux équipes s’affronteront en huitième de finale de Ligue des Champions.

Toujours en attaque, deux joueurs de Dortmund seraient dans le viseur de José Mourinho, Paco Alcacer, souvent annoncé sur le départ du Borussia, et Mario Götze, dont le contrat avec le club allemand se termine en juin prochain. Autre profil qui intéresse les Spurs, et toujours en Bundesliga, celui de Wout Weghorst très en forme avec Wolsfburg depuis le début de saison. Enfin Tottenham, aimerait faire revenir Gareth Bale.

À noter que le club londonien devrait aussi enregistrer quelques départs. Notamment celui de Christian Eriksen. Un accord aurait enfin été trouvé entre l’Inter et Tottenham pour un transfert avoisinant les 20M€. Danny Rose n’entre pas vraiment pas les plans de José Mourinho et pourrait donc quitter les Spurs cet hiver. Plusieurs clubs se montreraient intéressés : Bournemouth, Newcastle et Watford. Les formations anglaises envisageraient un prêt alors que Tottenham de son côté espère le voir partir définitivement. Enfin, l’option d’achat de Giovani Lo Celso devrait être définitivement levée, c’est le Special One en personne qui l’a affirmé. Ce sont près de 32 M€ qui devraient être versés dans les caisses du Betis.

Les officiels du week-end :

Jermain Defoe rejoint définitivement les Glasgow Rangers où il est actuellement prêté par Bournemouth. En juin prochain, l’ancien international anglais paraphera un contrat d’un an avec le club écossais. C’est finalement Leipzig qui a grillé la concurrence pour Dani Olmo. Annoncé d’abord au Barça ou à l’AC Milan, l’international espagnol s’engage donc avec le club allemand, qui a déboursé 35 M€ pour le récupérer. Le FC Barcelone a clôturé une double opération avec la Juventus ce vendredi qui comprend le transfert au club italien de l’attaquant de 19 ans, Alejandro Marqués, pour 8,2 millions d’euros, et le prêt du milieu de terrain brésilien Matheus Pereira, qui évoluait ces derniers mois du côté de Dijon, jusqu’au 30 juin 2020, avec option d’achat. Enfin, Ever Banega va rejoindre Al Shabab ! En fin de contrat au Séville FC en juin prochain, le milieu international argentin quittera l’Andalousie pour rejoindre l’Arabie saoudite, où il s’est d’ores et déjà engagé pour les trois prochaines saisons.