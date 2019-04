Benzema marque plus que CR7

En Espagne, Karim Benzema enchaine les bonnes performances et ce lundi il fait la une du journal As. « Benzema change le plan » titre le média ibérique, qui explique que cette bonne période du buteur français renforce Florentino dans l’idée de ne pas recruter un autre numéro neuf cet été, contrairement à ce qui avait pu être évoqué. Les pistes de Kane ou de Lewandoski se refroidissent donc. As ajoute également que Benzema n’est qu’à 6 petits buts de son record personnel qui est de 32 buts, vous l’aurez compris il en est à 26 buts toutes compétitions confondues, soit deux de plus que Cristiano Ronaldo depuis le début de la saison.

Deulofeu offre la finale à Watford

Du côté de l’Angleterre, les tabloïds font tous leur une sur le match d’hier soir entre Watford et Wolverhampton en demi-finale de FA Cup. Watford s’est imposé 3 buts à 2, après un match riche en buts et en émotion. C’est Gerard Deulofeu qui a offert la victoire aux siens, en marquant un doublé dont un but à la 104e minute, alors qu’il sortant du banc. Le « Super Sup » titre le journal Metro. Et pour le Daily Express, c’est « un Delofeu en feu qui a finalement eu le dernier mot ». Le Guardian de son côté titre plus simplement : « les rois du Comeback, », car Watford perdait le match (2-0) avant que Delofeu ne marque son premier but, à 79e minute.

« Sombre Var »

En Italie, la Var continue d’être fortement décriée, comme ce lundi en une du Corriere dello sport. « Sombre Var », titre le quotidien, qui explique que c’est « la confusion qui règne de Turin à Rome, [...] et continue d’alimenter la polémique. » Même son de cloche avec la Gazzetta dello sport : « des sifflets pour un fiasco », titre le journal qui explique qu’avec le résultat nul à Milan, et le match de la Lazio hier, règne un chaos total au niveau des fautes de mains. « Il manque une uniformité » dans les coups de sifflet, selon le quotidien transalpin.