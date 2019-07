Les médias algériens à fond avec les Fennecs

L’Algérie a remporté hier soir la CAN 2019. Les Fennecs se sont imposés sur le plus petit des scores (1-0) face au Sénégal, sur une frappe contrée de Baghdad Bounedjah. Forcément ce samedi c’est tout le pays qui résonne de cette victoire algérienne. C’est une « éblouissante Algérie » pour L’Expression, le quotidien Horizons célèbre aussi la victoire de ses « hommes » qui sont allés gagner cette finale. Enfin, « l’Algérie décroche sa 2e étoile » comme le résume Dz Foot, puisqu’il s’agit en effet de la deuxième Coupe d’Afrique des Nations remportée par le pays, après celle de 1990.

Le PSG continue son mercato

En France le Paris-saint-Germain s’intéresse fortement à deux finalistes de cette CAN. D’abord Idrissa Gueye, que le club drague depuis le mercato hivernal. Mais cette fois, selon L’Équipe, « Paris se hâte » pour lui, et aimerait boucler ce dossier d’ici à lundi. Un point de vue partagé par son club Everton, ce qui devrait faciliter la suite des opérations. Et puis, « Paris penche à droite » d’après Le Parisien. Le club travaille actuellement sur un renfort au poste de latéral droit, et l’un des profils qui intéressent le plus le PSG, c’est Youssef Atal, qui était blessé et qui a d’ailleurs manqué cette finale. Le Niçois fait partie de la short-list du club selon Le Parisien, Kenny Lala, le Strabourgeois a également été observé plusieurs fois par le Champion de France.

Eriksen pour 60M€

En Espagne, un des joueurs pistés par le Real Madrid pourrait bien arriver dans la capitale ibérique, mais pour jouer avec le club rival. En effet, Tottenham aurait proposé Christian Eriksen à l’Atlético, selon As. Un émissaire du club anglais est venu offrir le milieu danois à la direction des Colchoneros. Le contrat d’Eriksen se termine en 2020 avec les Spurs et le joueur a déjà parlé de ses envies d’ailleurs... Pour éviter qu’il ne parte libre l’été prochain, Tottenham souhaiterait donc le vendre, et aimerait en obtenir au moins 60M€ en échange.

