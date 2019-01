« Harry Kane absent de la course au titre »

C’est un très gros coup dur pour Tottenham. Blessé à la cheville, l’attaquant des Spurs, Harry Kane, sera éloigné des terrains pour deux mois. Et les journaux anglais ont bien compris l’importance de cette information ce matin. Quasiment tous font leur une sur l’international anglais. Pour le Mirror et le Daily Mail, c’est « Calamity Kane » alors que pour le Sun ou encore le Daily Star, on assiste à « la douleur de Kane ». Mais le titre qui résume le mieux cette blessure est celui du Daily Express : « Kane absent de la course au titre », écrit le tabloïd. En effet, le buteur anglais manquera environ 11 matchs et laissera donc orphelins les Spurs dans la bataille avec Liverpool et Manchester City pour la première place. Voir avec Chelsea, Arsenal et Manchester United pour la Ligue des champions.

Paredes à Chelsea pour 40M€ ?

Avec le départ de Cesc Fabregas pour Monaco il y a quelques jours, le coach italien de Chelsea, Maurizio Sarri, ne voulait pas laisser le poste de milieu de terrain avec un joueur en moins pour la deuxième partie de saison. À en croire le Daily Star, les Blues se sont activés et c’est le joueur du Zénit Saint-Pétersbourg, Léandro Paredes, qui devrait débarquer dans la capitale anglaise dans les prochains jours. Également sur les tablettes du Paris Saint-Germain, l’Argentin aurait finalement choisi Chelsea, qui aurait offert pas moins de 40 millions d’euros au club russe pour lâcher son joueur.

Arsenal pense à James Rodriguez

Alors que l’on parle beaucoup ces derniers temps d’un départ de Mesut Özil, qui est le plus gros salaire d’Arsenal, les Gunners penseraient déjà à la suite. Selon le Daily Mail, les dirigeants du club londonien auraient dans l’idée de libérer James Rodriguez de ses six derniers mois de prêt au Bayern Munich afin qu’il vienne rendre des services dans la capitale anglaise. Très peu utilisé par Niko Kovac en Bavière, le Colombien verrait d’un bon œil de rapidement partir du Bayern. Pour cela, Arsenal devra payer 3 millions d’euros au Real Madrid pour se faire prêter l’ancien Monégasque, qui a quitté les Merengues à l’été 2017 pour Munich. Cependant, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidžić a réagit au flou entourant le Colombien. Il a déclaré : « nous examinerons la deuxième partie de la saison et nous en tirerons les conclusions. Il n’est pas question donc de parler de départ anticipé. Ce n’est pas le style du Bayern. »