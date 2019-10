Le Clasico en danger

En Espagne ce jeudi on est très inquiet concernant le prochain Clasico Barça-Real Madrid. Prévu le 26 octobre, le match est remis en question, en raison des tensions actuelles en Catalogne qui menacent le bon déroulement du match. Le Barça refuse de jouer le match à Stade Santiago-Bernabéu, comme le propose la ligue espagnole. De son côté, le gouvernement insiste pour ne pas jouer cette rencontre au Camp Nou. Tout comme le président de la Liga Javier Tebas. Résultat, le match pourrait être reporté en décembre, près de deux mois après.

Sans Pogba et De Gea

On part maintenant en Angleterre, où les médias ont peur pour Manchester United. Le club des Red Devils est en alerte rouge après les pertes successives de leurs deux meilleurs joueurs : Paul Pogba et David De Gea, blessés. Ils manqueront le choc face à Liverpool ce dimanche, ce qui est inquiétant selon les tabloïds, puisque MU est 12e en Premier League. Le média local Manchester Evening News est également en état d’alerte, c’est un « double coup dur », écrit le journal.

Un transfert d’Odsonne Édouard en janvier ?

En Écosse, on attend avec impatience le mercato d’hiver puisque les performances du Français Odsonne Édouard avec le Celtic Glasgow et avec l’équipe de France Espoirs ont convaincu quelques grands clubs européens de passer à l’attaque dès janvier. Ainsi, selon le Daily Record, la Lazio, la Roma, le Napoli, le Borussia Dortmund et l’Olympique Lyonnais auraient coché le nom du serial buteur tricolore.