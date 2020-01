Qui n’a jamais rêvé de racheter son club de cœur et d’en faire un idéal ? Ce rêve, Colin Weir en a fait une réalité. Lorsque le 11 juillet 2011, cet ancien cameraman pour la télévision de 64 ans et sa femme, Christine, 55 ans, infirmière en psychiatrie en retraite anticipée, remportent l’EuroMillions, c’est une nouvelle vie qui s’offre à eux. Une cagnotte de 180 millions d’euros qui permet au couple d’intégrer le cercle très fermé des 140 plus grandes fortunes du Royaume-Uni, non loin du couple Beckham.

Originaires de Largs, ville côtière située sur les bords du Firth of Clyde, à cinquante kilomètres à l’ouest de Glasgow, M. et Mme Weir n’en croient pas leurs yeux quand les résultats tombent. L’une des cinq grilles qu’ils ont validées est complète. Ils ne ferment pas l’œil de la nuit, trinquent au vin blanc, ce qu’ils ne font généralement qu’à Noël, et s’imaginent déjà en voyage à Barcelone, en route pour le Camp Nou. Les problèmes de santé qu’ils ont dû affronter ces dernières années semblent appartenir à d’autres.

Colin et Christine cherchent avant tout à faire le bien autour d’eux. En 2013, avec l’objectif d’apporter un soutien financier à des causes justes, le couple créé The Weir Charitable Trust, un fonds d’investissement de 6 millions d’euros. Un site web est lancé, sur lequel chacun est libre de venir exposer son projet, faire une demande de financement. La même année, fan invétéré de football, le couple soutient le club de sa ville, le Largs Thistle Community Football Club, en lui offrant un nouveau stade.

Christine et Colin Weir ont touché un gros chèque.

Supporter du Partick Thistle F.C., club de la banlieue nord de Glasgow tout juste remonté en première division, depuis sa tendre enfance, Colin – toujours en concertation avec Christine – décide d’aider son équipe à développer son Academy. Le couple généreux donne aux « Jags »* 900 000 euros pour lancer leur centre de formation, qui peut désormais accueillir 400 jeunes, contre 120 jusqu’alors. Leur contribution permet à l’ancien joueur du club, Gerry Britton, d’occuper à temps plein le poste de directeur du centre de formation des rouge, jaune et noir.

« Ce qui nous a impressionnés, c’est que ce projet n’était pas uniquement destiné aux meilleurs joueurs, mais qu’il encouragerait aussi les jeunes de la région à s’adonner au football pour le simple plaisir de jouer. À voir la détermination du club à faire décoller ce projet, nous avons décidé que nous voulions les aider à réaliser leur rêve, » déclare Colin Weir une fois le mécénat officialisé. L’année suivante, le couple diversifie ses donations et apporte son soutien à « Yes Scotland », mouvement pour l’indépendance de l’Écosse, alors qu’un référendum doit avoir lieu dans le pays.

Et en décembre 2015, les heureux gagnants de la loterie franchissent un palier supplémentaire en entrant au capital de Partick Thistle. Leur investissement permet aux Jags d’obtenir un accord avec la Bank of Scotland pour effacer leur dette. Le couple détient dorénavant 5% du club de Maryhill et fait don de 19,28% d’actions supplémentaires au Partick Thistle Football Club Trust, organisation démocratique et à but non lucratif, qui a pour objectif principal de fournir aux supporters un moyen d’influencer le fonctionnement de leur club. Et de pourquoi pas même, à long terme, le racheter.

« Kingsley », soleil à monosourcil phobique du dentiste et mascotte de Partick Thistle.

« Je suis fan des Jags depuis mon enfance et j’ai passé de nombreuses heures à Firhill, certaines plus agréables que d’autres, déclare Colin Weir après l’acquisition. Chris et moi sommes ravis de participer à l’effort collectif pour aider le club à atteindre la sécurité financière, ce qui n’est pas une mince affaire pour un club écossais aujourd’hui. Nous soutenons également la création du Trust afin de donner aux supporters un plus grand droit de parole dans leur club et nous sommes heureux d’être en mesure de lui offrir des actions pour le faire décoller ».

En mai 2016, un nouveau chèque de 600 000 euros vient renflouer les caisses du centre de formation. En trois saisons, la Thistle Weir Youth Academy est déjà parvenue à placer son équipe U17 parmi les cinq premiers du championnat national. Le club obtient quatre étoiles sur six de la part de la Fédération écossaise de football (SFA), qui établit un classement des meilleurs centres de formation des écuries inscrites dans la Ligue de football professionnel du pays (SPFL). Cinq joueurs issus de l’Academy ont déjà fait la fierté de l’équipe première et l’équipe féminine occupe la tête de son championnat.

En avril 2017, alors que les Jags s’apprêtent à conclure une quatrième saison de suite dans l’élite, avec une « bonne » 7e place à la clé, Partick Thistle annonce avoir conclu un accord avec Colin Weir, via sa société Three Black Cats, pour la construction d’un centre d’entraînement, à hauteur de 7 millions d’euros. En 140 ans d’histoire, le club n’en a jamais eu et ses équipes ont toujours dû s’exiler à droite et à gauche de Glasgow pour s’entraîner. Une nouvelle étape semble franchie dans le développement du club grâce à son premier mécène, qui dispose maintenant d’une tribune à son nom.

Colin Weir a une tribune à son nom à Firhill.

Mais toute ascension n’est pas sans risque. Sur le terrain, l’exercice 2017/18 est périlleux pour Partick Thistle. Les Jags ne décollent jamais et terminent la saison à la 12e place, synonyme de relégation. Grand artisan de la montée en 2013, le coach Alan Archibald quitte le club après six années. Même au plus fort de la tempête, « Captain Weir » reste à la barre, sans jamais trop se montrer. En juillet 2018, alors que l’équipe première prépare son retour en Ladbrokes Championship (D2), Christine et Colin Weir débloquent 720 000 euros supplémentaires pour l’Academy. Une bouffée d’oxygène pour le club.

L’année 2019 apparaît comme charnière pour Partick Thistle. Les résultats en dents de scie de l’effectif professionnel ne lui permettent pas de retrouver l’élite. Nommé à l’orée de la saison, Gary Caldwell est déjà remercié. L’instabilité règne au sein du club et en juillet, la Présidente Jacqui Low et deux autres membres de la direction sont écartés. L’ancien président, David Beattie, est réinvesti. Ce mini coup d’état émane de la volonté d’une partie des actionnaires de vendre le club. Des pourparlers ont été engagés avec un consortium d’hommes d’affaires, dont le magnat sino-américain Chien Lee, propriétaire de l’OGC Nice et Barnsley.

Comme sur la Côte-d’Azur, Paul Conway est chargé de diriger les négociations pour le compte de NewCity Capital. Mais la Fédération écossaise coupe court. Le groupe possède déjà deux clubs, en France et en Angleterre, et la demande de rachat de 55% des parts est refusée. En coulisse, le club perd le soutien des Weir. En septembre, mécène du parti national écossais (SNP) de Nicola Sturgeon, actuelle première ministre, le couple décide de se mettre en retrait face aux « incertitudes actuelles quant aux nouveaux propriétaires potentiels, combinées à l’absence de plan d’avenir pour le club et à l’instabilité résultant des récents changements au conseil d’administration ».

Dans l’antre de Partick Thistle, comme dans tout le royaume, on pisse à gauche.

C’est un coup dur pour le club, qui communique son désarroi face à la décision du couple. En octobre, la famille Weir se scinde en deux. Colin, 71 ans et Christine, 62 ans, publient un communiqué. Les deux millionnaires ont décidé de divorcer. La fin d’une histoire d’amour, d’eau fraîche et de champagne sur la fin, initiée il y a 38 ans. Si le Sun est en émoi, malgré cet échec marital en bout de course, Colin Weir garde la tête dans le guidon et devient – par le biais de sa société Three Black Cats – l’unique propriétaire de Partick Thistle, le 21 novembre dernier. Cet investissement retentissant permet au club de récupérer le droit de propriété de la tribune principale du stade de Firhill, ironiquement renommée par ses supporters « Colin Weir Stand ».

Si l’heureux gagnant du loto devenu homme d’affaires saute le pas, c’est qu’il est convaincu par un groupe de fans, « Thistle For Ever », en quête d’une aide financière pour obtenir une participation majoritaire dans le club de Firhill. Déjà détenteurs de près de 28% des parts du club, les supporters des Jags comptent sur Colin Weir pour leur apporter les 23% restants et prendre le contrôle. Le soutien de Colin Weir est sans conditions. Ce dernier ne jouera aucun rôle dans l’exploitation de Partick Thistle une fois la prise de contrôle par la communauté de fans. Stade et terrain annexe, rien n’a été oublié. Le club et ses actifs tomberont entre les mains dans supporters.

Un modèle qui existe déjà en Écosse, du côté de Motherwell notamment. En 2016, Les Hutchinson avait vendu 76% des parts du club à la Well Society. Si le transfert de propriété devait être échelonné sur 5 ans, en quatorze mois, la succession était faite. Ce groupe, qui se compose aujourd’hui de 2800 supporters (contre 1700 à l’époque), est un exemple à suivre pour les Jags. En 2018, les Steelmen affichent un bilan positif de 300 000 euros. Alors que la dette creusée par l’ancien propriétaire est peu à peu comblée, les membres de la Well Society pourraient même décider d’épargner. En attendant, Motherwell est 3e de Premiership, derrière les deux ogres de Glasgow.

Avec ses supporters à sa tête, le club pourrait voir son horizon enfin se dégager.

Le topo est le même à Glasgow, où Colin Weir souhaite que la transition se fasse en douceur. Au 30 mars 2020 au plus tard, Partick Thistle deviendra propriété de ses supporters. « Ils veulent bien faire les choses et je veux être sûr que lorsque la nouvelle entité sera opérationnelle, il y aura une structure qui permettra un transfert de propriété en douceur. Il s’agit d’un engagement financier important de ma part, car les supporters n’auront pas à rembourser un sou – je crois que cela leur offre le meilleur départ possible. J’espère qu’ils viendront soutenir ce projet passionnant. Ils ont toujours dit que Thistle était leur club – dorénavant, ça le sera vraiment ».

Colin Weir ne voulait pas s’arrêter là. Le 28 novembre, il avait annoncé vouloir de nouveau investir dans l’Academy et dans l’équipe féminine de Partick Thistle, et ce jusqu’en 2021. Cet été, Aydan Fitzpatrick, milieu de terrain de 18 ans, a été vendu 400 000 euros à Norwich City. Un signe que le travail paie. La formation, lot de consolation de l’écurie de Glasgow, qui flirte ces dernières semaines avec la relégation ? En tout cas, réel intérêt d’un vieil homme tombé amoureux d’un club il y a plus d’un demi-siècle et qui souhaitait laisser une trace, si ce n’est un nom, dans son histoire. Décédé ce vendredi, Colin Weir n’a pas pu aller au bout de ses rêves, mais la passion et l’argent qu’il a mis dans le club n’aura pas été en vain.

*Jags : surnom de Partick Thistle. Dérivé du mot écossais jag ou jaggie qui signifie piqûre ou piquant, qui s’apparente au chardon, thistle, emblème du club.