Manchester City insiste pour Sanchez

À une semaine de la fin du mercato, le dossier Alexis Sanchez revient à la une des journaux anglais. Ce matin, The Independent annonce sur sa une que Manchester City va revenir une dernière fois à la charge auprès d’Arsenal pour tenter de recruter l’attaquant chilien. Une information confirmée par le Times. Le quotidien anglais croit savoir que cette ultime offensive sera à hauteur de 54 millions d’euros. Alors suffisant pour faire craquer Arsène Wenger ? Le technicien français a répété durant ses trois mois de mercato que son buteur ne partirait pas cet été et surtout pas dans un club anglais qui pourrait renforcer un concurrent direct. Mais les dirigeants londoniens ne le voient pas du même œil. À un an de la fin de son contrat, Sanchez pourrait rapporter gros dans les caisses du club. Alors dans quel sens va pencher la balance ?

Dortmund : 40 M€ pour Malcom ?

Comme nous vous le révélions en début de semaine, le Borussia Dortmund est très intéressé par le milieu offensif des Girondins de Bordeaux, Malcom. Buteur à deux reprises samedi face à l’Olympique lyonnais, il a encore ébloui la Ligue 1 de sa technique et de son sens du but. Une classe qui pourrait amener le club de la Ruhr à mettre 40 millions d’euros sur la table, selon le journal Bild de ce matin. Le quotidien allemand indique ce montant est la somme qui pourrait être demandée par les Girondins de Bordeaux. Alors qu’ils demandaient entre 25 et 30 millions, les dirigeants bordelais auraient revu à la hausse le prix du joueur brésilien.

Rendez-vous au sommet à Monaco pour le Barça

Le FC Barcelone a rendez-vous aujourd’hui à Monaco afin de connaître le nom de ses prochains adversaires en phase de groupes de la Ligue des champions. Mais à en croire Mundo Deportivo, ce déplacement en Principauté ne sera pas uniquement concentré sur la plus grande des compétitions européennes. Les représentants du FC Barcelone vont également rencontrer les dirigeants de deux autres clubs qualifiés pour la Champions League, à savoir Liverpool et le Borussia Dortmund. Ceci afin de décanter la situation sur les dossiers Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé qui semblent s’enliser en cette fin de mois d’août. On devrait donc assister à de nouveaux rebondissements aujourd’hui.