Les critiques de Klopp

En Angleterre, Manchester United et Liverpool se sont quittés sur un match nul (1-1), mais ce que retient la presse anglaise c’est surtout la colère de l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp après la rencontre. Deux choses ont contrarié le coach allemand : la VAR et la tactique des Red Devils. « Manchester United a marqué un but qui montre tous les problèmes de la VAR. Nous avons un grave problème ici. Je peux accepter des hors-jeu, mais pas ça », a déclaré le coach allemand d’abord, avant de poursuivre sur le jeu de son adversaire. « Manchester United n’a fait que défendre, depuis que je suis en Angleterre, ils ont toujours joué comme ça », a-t-il lâché.

Hazard a la pression

En Espagne, le Real Madrid s’apprête à jouer une « finale en enfer », titre le journal As. En effet, en se déplaçant sur la pelouse de Galatasaray ce mardi, « les Madrilènes vont jouer leur futur en Ligue des Champions ». En clair, le journal met la pression au club, pendant que le quotidien Marca lui vise directement Eden Hazard. « C’est une finale, Hazard ! Le Real Madrid l’a recruté pour gagner ce genre de match », s’exclame le média espagnol.

Sarri n’est pas content

Et pour finir, en Italie, « Cristiano Ronaldo jouit, mais pas son entraîneur Maurizio Sarri ». C’est ce qu’analyse le quotidien Tuttosport ce lundi. « Les nouveaux schémas de la Juventus subliment CR7, tandis que le technicien italien ne se contente pas de la 1ère place au classement. Le manque de réalisme l’inquiète », écrit le journal. D’autant plus que l’Inter tourne à plein régime et se rapproche dangereusement des Bianconeri en Serie A. Ils ne sont plus qu’à un seul petit point.