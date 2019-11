« J’espère que je pourrais rester au Barça toute ma vie »

De l’autre côté des Pyrénées, le Barça n’est pas au mieux après son match nul contre le Slavia Prague. Mais d’après Mundo Deportivo, il y a tout de même des solutions pour les Blaugranas. Retrouver et mieux intégrer Dembélé et Griezmann, augmenter la vitesse de circulation du ballon, et enfin améliorer l’aspect physique pour presser plus fort. D’ailleurs un des joueurs en bonne forme ces derniers jours, c’est Ansu Fati. Le jeune talent du Barça a accordé une longue interview au journal Sport, dans laquelle il a notamment déclaré tout son amour pour le club catalan. « Je suis très heureux au Barça. Et j’espère que je pourrais y rester toute ma vie ». Il a également expliqué être très calme à Bareclone, et essayer de faire les choses normalement. Selon Fati, rien ne va changer car il fait maintenant partie de l’équipe première. Des mots doux qui résonneront sûrement aux oreilles des supporters culés.

« Gardiens surprise »

Du côté de l’Angleterre, les tabloïds s’amusent ce jeudi de la fin de match rocambolesque entre City et l’Atalanta. Les Skyblues ont fini la rencontre avec Kyle Walker dans les cages. La faute à une sortie à la mi-temps d’Ederson, et l’expulsion de son remplaçant Claudio Bravo, le gardien numéro 2. C’est donc l’international anglais qui s’est chargé de garder les buts des Citizens. Et même si ce dernier s’est montré fébrile par moments, il aura fait plus d’arrêts sur le match qu’Ederson et Bravo. The Daily Telegraph parle ainsi de « gardien surprise ». Pour The Times, City prend Walker comme gardien d’urgence. Et enfin ce moment fait également la Une du Daily Express qui a vu "un chaos des gardiens" sur le terrain ce mercredi soir.

« bien joué mon Son »

Enfin on reste en Angleterre pour terminer ce tour de la presse, l’autre club de Premier League qui jouait hier en Ligue des Champions, c’était Tottenham. Les Spurs ont sèchement battu l’Étoile Rouge 4 buts à 0. Mais la rencontre a également été l’occasion pour Heung-Min Son de rendre hommage à André Gomes et sa terrible blessure sur laquelle le Coréen est directement impliqué. « Son se lève encore pour porter les Spurs », titre The Guardian. The Daily Mail résume plutôt cette situation par « tout le cœur de Son ». Enfin pour terminer The Sun fait dans le jeu de mots, « bien joué mon Son », s’amuse le quotidien. Car en Anglais, vous le savez sûrement, Son signifie fils.