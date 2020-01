Le licenciement d’Ernesto Valverde vu par la presse espagnole

En Espagne, Quique Setién a été nommé nouvel entraineur du Barça en lieu et place d’Ernesto Valverde, qui s’est fait donc destituer par la direction barcelonaise. L’ancien du Betis, Quique Setién, a signé pour 2 ans et demi, jusqu’en 2022 et il a été recommandé par Xavi précise le journal Mundo Deportivo. « Il a été choisi pour inverser la dynamique et se battre pour remporter tous les titres » écrit de son côté le quotidien Sport. À Madrid, Quique Setién est vu comme un « extincteur » par le journal AS, qui vient éteindre l’incendie à Barcelone. Le média madrilène Marca titre même qu’il est « impossible de faire pire », puisque Valverde a été viré comme un malpropre en apprenant son éviction dans la presse.

Une absence plus longue que prévu pour Harry Kane ?

Outre-Manche, la blessure d’Harry Kane fait la Une des tabloïds anglais. Alors que le capitaine des Spurs de Tottenham a été victime d’une rupture d’un tendon à un ischio-jambier, son entraîneur José Mourinho, a laissé entendre que son attaquant vedette pourrait être blessé jusqu’à la saison prochaine. Si cela est confirmé, le buteur de 26 ans manquerait l’Euro 2020 avec l’Angleterre. Cette déclaration a retourné le pays d’Élisabeth II et désormais, toute une nation tremble pour son numéro 9.

Le remplaçant de Nicolò Zaniolo à la Roma déjà trouvé

En Italie, la pépite de l’AS Roma, Nicolò Zaniolo, a été opéré avec succès de sa rupture des ligaments croisés, annonce le Corriere dello Sport. Le milieu italien ne jouera plus de la saison et pourrait même manquer l’Euro qui se jouera en juin prochain. Un véritable coup dur pour la sélection italienne, mais aussi pour le club giallorosso qui va devoir lui trouver un remplaçant cet hiver. Selon la Gazzetta dello Sport, le club de la Louve se pencherait actuellement sur Matteo Politano de l’Inter Milan. Peu utilisé par Antonio Conte cette saison, l’ailier droit pourrait être inclus dans un échange avec le Romain Spinazzola. Un deal qui arrange les deux équipes, puisque le club intériste cherche à se renforcer sur son couloir gauche.