Le PSG commence à perdre patience

En Espagne, selon Sport, « c’est la guerre » entre Neymar et le PSG ! Le Brésilien refuse toute réunion avec le club en Chine et insiste sur le fait que son désir est de quitter le Paris Saint-Germain et de retourner au Barça. De son côté explique le quotidien ibérique, le PSG commence à perdre patience et pourrait prendre une décision sur son avenir la semaine prochaine. Et dans Mundo Deportivo on apprend ce samedi que plusieurs dossiers sont ouverts du côté de Barcelone afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses et ainsi s’offrir Neymar. Son destin est lié à ceux d’Umtiti ou encore de Coutinho affirme le journal catalan, de même que celui de Junior Firpo qui devrait lui aussi coûter quelques sous.

Il reste encore l’Ajax à convaincre

Toujours en Espagne, le Real Madrid poursuit son mercato. Et ça avancerait bien et même très bien pour la venue de Van de Beek à Madrid. Les Merengues se seraient mis d’accord avec le joueur selon Marca, il ne resterait plus qu’à convaincre son club l’Ajax Amsterdam. Erik Ten Hag, l’entraîneur de l’Ajax avait eu des déclarations à ce sujet, comme le rapporte As, ce samedi : « si le Real vient pour lui, on ne pourra pas faire grand chose ». Les deux clubs pourraient se mettre d’accord sur un transfert d’environ 60M€.

Maguire pourrait toucher environ 10M€ par an

On part maintenant en Angleterre, où un transfert à venir fait beaucoup de bruit. Il faut dire que les chiffres sont incroyables. Il s’agit de l’arrivée d’Harry Maguire à Manchester. Un accord aurait été trouvé entre United et Leicester , autour des 85 millions de Livres comme le rapporte The Sun, soit environ 93M€. Tout simplement le transfert le plus cher de l’histoire pour un défenseur. Et si le Daily Mirror n’a pas tout à fait les mêmes chiffres, le tabloïd anglais donne également le futur salaire de Maguire. Ce dernier toucherait 190 000 Livres par semaines, soit un peu moins de 10M€ par an. Le Daily Star aussi en fait sa Une et le présente comme le défenseur le plus cher du monde.

