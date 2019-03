Todibo comme monnaie d’échange

En Espagne, Matthijs de Ligt est dans le viseur du Barça depuis plusieurs semaines déjà, mais aujourd’hui le journal Sport révèle de nouvelles informations. Jean-Clair Todibo, acheté à Toulouse cet hiver, pourrait être utilisé dans l’opération visant à faire venir le défenseur central de l’Ajax du côté de Barcelone. En tout cas, le club, emblème d’Amsterdam, serait intéressé par le profil du jeune français, ce qui pourrait faciliter un transfert entre les deux équipes. Et pour Mundo Deportivo, le Barça ratisse encore plus large. Et il lance une offensive pour de Ligt mais aussi pour Jovic, explique le quotidien catalan.

Juventus : bientôt le bingo pour Kean ?

En Italie, la Juve ne compte pas se faire doubler. Si la course au classement est déjà bouclée en Serie A, c’est sur un autre dossier que la Vieille Dame essaye de solidifier ses positions : l’avenir de Moise Kean. Lui qui a fait sensation ce week-end en marquant son premier but avec l’Italie à tout juste 19 ans, attise déjà les convoitises. La Juventus compte bien prolonger son jeune attaquant avant que d’autres écuries ne s’en mêlent, alors que son contrat se termine en 2020. C’est ce que révèle Tuttosport, Fabio Paratici, le directeur technique du club turinois, serait déjà en discussions avec l’agent de Kean, un certain Mino Raiola, pour parler prolongation... Affaire à suivre.

Zinedine Zidane demande Sadio Mané à ses dirigeants

Toujours dans la presse ibérique, le journal Marca évoque une nouvelle cible pour se renforcer l’été prochain. Ce n’est autre que Sadio Mané, l’ailier supersonique de Liverpool. D’après le quotidien espagnol, Zidane aurait demandé à ses dirigeants de le recruter cet été donc. Mais les Reds ne devraient pas laisser filer le buteur sénégalais, à moins de leur proposer une très grosse somme d’argent. Lui qui est si important dans le jeu de Liverpool, et qui a été un grand artisan de la qualification des Reds pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.