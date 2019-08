Neymar en prêt

Dans la presse catalane, Neymar fait encore et toujours parler de lui. D’après Mundo Deportivo, le Barça envisage le prêt de la star brésilienne comme une formule possible pour le voir faire son retour au Camp Nou. Le journal ibérique ajoute qu’avec le départ de Coutinho en Bavière, Ousmane Dembélé serait la monnaie d’échange la plus attractive pour le PSG, en incluant donc le prêt de Neymar. Le Français avait pourtant été classé parmi les intransférables de l’effectif barcelonais, et sa volonté était de rester dans son club actuel. Neymar fait également la Une de Sport qui parle de « guerre des nerfs » et partie de poker entre Barça, Real et PSG. Et selon le quotidien ibérique ce sont bien les Blaugranas qui auraient les meilleures cartes en main pour l’instant.

Le Napoli prêt à offrir 60M€ contre Icardi

Du côté de l’Italie, ça se précise pour Mauro Icardi ! Le Napoli serait aujourd’hui la solution la plus logique pour l’attaquant argentin explique le Corriere dello sport, car la Juventus est encore bloquée. Cette dernière pourrait tout de même retenter l’échange avec Dybala, mais les Napolitains et leur président De Laurentiis prépareraient eux une offre uniquement basée sur un transfert. Le journal transalpin parle de 60M€. Le Napoli va d’ailleurs enregistrer un nouveau renfort avant que Icardi n’arrive, s’il doit venir. Il s’agit d’Hirving Lozano, ailier du PSV Eindhoven, qui devrait rapporter 42M€ dans les caisses hollandaises. Ce dernier devrait arriver mardi à Milan et passer sa visite médicale mercredi, peut -on lire dans les colonnes de la Gazzetta dello sport.

Alexis Sanchez en direction de l’Inter

Enfin, on reste en Italie pour finir ce tour de la presse., avec la Gazzetta encore. Le quotidien italien nous apprend qu’Alexis Sanchez pourrait bien signer à l’Inter ! les Nerazzurri seraient même en passe de boucler son transfert avec Manchester United. Il s’agirait d’un prêt avec option d’achat. Solution qui conviendrait à toutes les parties, du joueur en manque de temps de jeu, à Antonio Conte qui veut se renforcer, en passant par les Red Devils qui ne savent plus quoi faire de leur attaquant. Le Quotidiano Sportivo parle également de la venue de Sanchez à l’Inter mais avance un autre nom comme potentielle recrue en Lombardie. C’est Arturo Vidal, qui risque d’être loin dans la rotation du Barça cette saison, et qui a le même agent que Sanchez explique le journal.

