« Moi tu ne me parles pas d’âge ! » Cette phrase presque iconique prononcée par Kylian Mbappé est assez représentative du football moderne. Les joueurs se démarquent de plus en plus jeunes. Le natif de Bondy n’est pas le seul exemple de cette précocité record puisque Rayan Cherki, Naci Ünuvar, Youssoufa Moukoko ou encore Erling Braut Håland en sont également de dignes représentants. La longévité est également un thème qui revient. Au Japon, Kazuyoshi Miura est une véritable star puisqu’à 53 ans il continue d’évoluer en première division japonaise avec le Yokohama FC. Il a d’ailleurs récemment prolongé jusqu’en janvier 2021. Ezzeldin Bahader n’évolue pas au même niveau de compétition, mais son histoire est tout aussi étonnante.

Âgé de 75 ans et né le 3 novembre 1945, il a décidé de chausser les crampons pour la première fois en tant que professionnel. Un choix pour le moins étonnant puisqu’il débute à un âge où très peu continuent d’entraîner ... alors jouer et à un niveau professionnel c’est tout simplement remarquable. Grand-père de six petits-enfants, il avait obtenu sa licence par l’Association égyptienne de football en début d’année 2020 et a eu l’occasion de faire ses grands débuts samedi avec son club. Pensionnaire de troisième division égyptienne, le 6 Octobre n’a pas manqué de faire appel à lui et il a même été titularisé pour affronter l’équipe de Genius.

Un record pas encore homologué

Une rencontre lors de laquelle il disputera les 90 minutes de jeu malgré une petite blessure. Et si déjà le fait de jouer à ce niveau de compétition et de tenir l’intégralité de la rencontre est une sacrée prouesse, Ezzeldin Bahader ne s’est pas arrêté là. Il a inscrit le seul but de son équipe sur penalty lors du match nul (1-1) entre le 6 octobre et Genius. Dans des propos relayés par la BBC, il savourait à l’issue de la rencontre : « je suis devenu le footballeur professionnel le plus âgé à avoir marqué un but dans un match officiel.C’est quelque chose qui a été réalisé à la dernière minute du match et que je pensais ne pas réussir. J’ai été blessé et tout ce que j’espérais, c’était de continuer pendant 90 minutes et de jouer le prochain match. » Disputer la prochaine rencontre de championnat sera crucial puisque sinon son record de plus vieux joueur de football à marquer pour ses débuts en professionnel ne sera pas homologué.

En effet, le Guinness World Record exige qu’il dispute deux matches pour inscrire sa performance dans ses ouvrages. Le record était jusque-là détenu par l’Israélien Isaak Hayik, qui avait réalisé cette prouesse à 73 ans et 95 jours. Footballeur jusque-là, Ezzeldin Bahader avait épousé une carrière de génie civil puis il est devenu expert foncier. Rencontrant des problèmes au genou tout au long de sa carrière amateur, il n’avait pas perdu le rêve de jouer - et marquer - en professionnel. Celui-ci a été rendu possible par le club du 6 octobre dont le coach Ahmed Abdel Ghany n’a pas manqué de s’exprimer à l’issue de la rencontre : « c’est très bien pour l’Égypte d’avoir quelqu’un dans le Guinness World Record et pour nous de l’avoir dans le club du 6 octobre. Honnêtement, nous ne bénéficierons pas de lui à 100% sur le plan technique, mais nous l’avons réhabilité au cours de la période précédente afin qu’il puisse jouer les 90 ou 180 minutes requises. » Un record qui fait date et qui nécessitera beaucoup de motivation et une grande condition physique pour être battu.