Sampaoli, favori pour remplacer Luis Enrique

Désigné coupable de la lourde défaite du Barça (0-4) à Paris, le coach Luis Enrique est désormais sous pression. L’Espagnol arrive à la fin de son contrat et une probable élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions fait réfléchir les dirigeants catalans. D’après le Daily Telegraph, l’actuel coach du FC Seville, Jorge Sampaoli, serait en pole parmi les possibles successeurs de Luis Enrique. L’Argentin n’a d’ailleurs jamais caché son rêve d’entraîner un jour le FC Barcelone.

Dybala va prolonger à la Juventus

Paulo Dybala, courtisé par les plus grands clubs comme le Real Madrid, Chelsea ou encore Manchester City, a décidé de continuer son aventure avec la Juventus. L’attaquant argentin est « très proche » de signer un nouveau contrat avec le club de la Vieille Dame selon ses propres propos relayés ce matin par Tuttosport. « Il ne reste plus que quelques détails à régler », a précisé Dybala. Il y a quelque temps, Carlo Ancelotti, coach du Bayern Munich, avait déclaré ceci à son sujet : « il a tout pour rentrer dans l’histoire du football, lui et Neymar sont les héritiers de Messi et Ronaldo ».

Alli plus cher que Pogba cet été ?

« Dele Alli vaut plus que Paul Pogba. Je pense qu’il peut coûter plus de 100 millions de livres. Si Pogba en vaut 90, ce sera plus pour lui », pense l’ancien entraîneur de Tottenham Harry Redknapp. Cette déclaration fait fortement penser que la star des Spurs pourrait être l’attraction numéro un du prochain mercato estival. D’autant plus que le Real Madrid prépare déjà une offre pour s’offrir le prodige anglais. Si le dernier prix annoncé était de 60 millions d’euros, nul doute que les enchères devraient vite monter cet été.