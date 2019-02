Pour pimenter un peu le pari et surtout tenter de nouveaux parieurs, PMU lance son CombiMax (explication détaillée sur la vidéo PMU CombiMax ci-dessous). L’idée est très simple, misez sur au moins quatre matchs en combiné (matchs avec la mention MAX uniquement) et bénéficiez d’un bonus cash pouvant aller de 5% à 75% supplémentaires. Pour vous aider à vous lancer dans l’aventure, nous avons décidé de sélectionner 6 propositions de paris sur des matches au risque limité, mais qui peuvent vous rapporter plus de 5 200 € pour une mise de 100 € :

FC Séville-Barça (match nul, cote à 3,70*) : entre une équipe de Séville au ralenti et une formation du Barça qui vient de concéder 4 résultats nuls sur les 5 derniers matches toutes compétitions confondues dont un match nul face à l’OL mercredi soir, tout porte à croire que cette rencontre au sommet en Liga pourrait accoucher d’un résultat nul.

Rennes-OM (victoire OM, cote à 2,35*) : ça va mieux à l’OM ces dernières semaines, grâce notamment à l’arrivée de Mario Balotelli qui a fait beaucoup de bien au club phocéen. Rennes, qui devrait être bien émoussé par son déplacement au Betis Séville en Ligue Europa, pourrait bien tomber au Roazhon Park face à une équipe marseillaise qui sera beaucoup plus fraîche.

PSG-Nimes (victoire PSG, cote à 1,14*) : même sans Neymar et Cavani, le PSG reste une redoutable machine à gagner. Malgré une belle envie et la belle forme affichée par la bande à Teji Savanier, Nîmes ne devrait pas peser bien lourd au Parc des Princes face à Paris.

Manchester United-Liverpool (victoire MU, cote à 2,85*) : bien que stoppé net à Old Trafford par le PSG, Manchester United reste impitoyable en Premier League à domicile depuis l’arrivée sur le banc d’Ole Gunnar Solskjaer hormis un nul face à Burnley. Quant à la formation de Jurgen Klopp, elle est dans le dur depuis début janvier et n’a pas vraiment réussi son dernier déplacement à Manchester face à City (défaite 2-1). Une victoire des Red Devils, qui viennent d’ailleurs de battre Chelsea à Stamford Bridge, est plus qu’envisageable.

Bayern Munich-Hertha Berlin (victoire Bayern, cote à 1,07*) : avec 9 victoires lors des 10 derniers matches de Bundesliga, le Bayern Munich a retrouvé des couleurs. Et ce n’est pas le Hertha Berlin, 9e du classement qui devrait empêcher la bande à Franck Ribéry de l’emporter ce week-end.

Chelsea – Manchester City (victoire Manchester City, cote à 1,40*) : la finale de Carabao Cup entre les Blues et les Citizens pourrait, comme leur dernière confrontation (victoire 6-0 de Manchester City), tourner à l’orage pour les hommes de Maurizio Sarri. Manchester City tremble rarement et enchaîne les performances cette saison (9 victoires sur les 10 derniers matchs). Pep Guardiola ne laissera certainement pas passer l’occasion de garnir un peu plus sa cheminée de trophées.

En pariant 100% sur ces quelques cotes plus que probables, la cote cumulée grimpe à 47,52* et PMU boost vos gains à hauteur de 10%, soit un total de plus de 5 200€ !

