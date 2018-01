Avec l’arrivée d’une nouvelle série en 2018, Olive et Tom a réalisé une partie de son come back avec cette annonce. Le célèbre manga crée par Yōichi Takahashi semble bien parti pour toucher une nouvelle génération. Une série qui a permis à beaucoup d’entre nous de découvrir le football, de l’édulcorer au maximum avec les aventures d’Olivier Atton et de Thomas Price. Pour ZitCent, Community Manager du compte de Captain Tsubasa France sur Twitter, cette annonce a permis de confirmer toutes les informations de juillet 2016 : « Le retour d’Olive et Tom ? On l’a accueilli comme une vraie bonne nouvelle ! Surtout pour les anciens qui ont connu la toute première série sur La Cinq, France 5 et le Club Dorothée. Mais cette fois-ci, les rumeurs parlent d’un possible ajout de stars du football du moment avec des joueurs comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, on est vraiment impatient ».

Vous l’aurez compris, pour l’instant les informations ne s’arrêtent qu’à une date évasive et un trailer présentant les divers protagonistes du célèbre manga sur le ballon rond. Toutefois, pour les fans de la série, la passion semble être intacte malgré la fin d’Olive et Tom Le Retour où l’on voit le manga s’arrêter sur la finale de la Coupe du Monde 2002 avec la rencontre Japon-Brésil : « Frustration ? Je ne pense pas. Olive et Tom le retour a repris les grandes lignes de manière très courte jusqu’à la Coupe du Monde 2002. Le seul défaut de cette série est le rendu visuel. Pour une grande partie des puristes, le rendu était trop lisse et sans doute "enfantin". Mais le trait était relativement moderne et c’est la façon de faire des studios d’aujourd’hui ». A l’image de la série Dragon Ball Z avec Dragon Ball Super (célèbre série de la fin des années 80), Olive et Tom a décidé de faire peau neuve même si les deux mangas veulent toucher des jeunes générations, le contexte est quelque peu différent : « Pour Olive et Tom, la cible visée est clairement les jeunes enfants et le jeune public. Dragon Ball Super est la suite logique de Dragon Ball Z. Concernant Captain Tsubasa 2018, on en sait un peu moins mais de nouvelles informations devraient arriver d’ici peu. En tout cas, le fil conducteur de la série devrait être la Coupe du Monde 2018. »

Un jeu mobile qui a dépassé les 4 millions de téléchargements

Comme l’appétit vient en mangeant, la série nippone a eu droit à avoir une déclinaison en jeu vidéo sur téléphone portable. Sorti en juin 2017 au Japon, le jeu a fait sensation. A tel point que KlabGames (producteur du jeu) a décidé de le commercialiser en Europe. Désormais, il a atteint les 4 millions de téléchargements sur l’ensemble de la planète. Les résultats portent leur fruit puisque pour ZitCent, il s’agit sans doute d’un jeu Captain Tsubasa (en terme de gameplay) qui frôle quasiment la perfection : « C’est un subtil mélange entre du RPG avec action au tour par tour et simulation/arcade avec des scènes tirées directement du manga lors des (interminables) affrontements. Captain Tsubasa Dream Team se dote d’une vraie stratégie à adopter de par les postes, la rareté des personnages, leurs statistiques à monter (attaque, défense, physique et parade pour les gardiens de but) ».

En somme, le jeu est le plus fidèle qui a été créé à ce jour. Il amène une vraie proximité entre l’animé et le nouvel opus vidéoludique. En achetant les droits du célèbre manga (qui reste toujours un coût financier important), Klab Games a pu s’offrir quelques comédiens japonais pour le doublage des voix de Marc Landers, Olivier Atton ou encore Thomas Price. Pour l’instant, Captain Tsubasa soigne son retour avec le jeu vidéo pour faire patienter les plus grands fans de la série que cela soit petit comme grand. L’objectif est de rassembler toute la communauté du célèbre manga pour la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera en Russie en juin prochain. En attendant, chaque passionné invétéré est forcément connecté sur Captain Tsubasa Dream Team pour effectuer la célèbre feuille-morte d’Olivier Atton pour voir le ballon au fond des filets adverses.