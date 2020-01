Varane signe un doublé et porte le Real en attaque

En Espagne, un héros inhabituel fait les gros titres. Car si le Real a gagné hier (3-0) contre Getafe, c’est notamment grâce à un Français. Il ne s’agit pourtant pas de Karim Benzema mais bien de Raphaël Varane qui a porté la Casa Blanca. Le défenseur central a marqué les deux premiers buts de la rencontre permettant à son équipe de se lancer sur de bons rails. « La meilleur défense, c’est l’attaque » résume ainsi As. Le quotidien tient à saluer la performance de Varane mais aussi celle de Courtois auteur de deux interventions décisives. Marca aussi encense les deux tauliers de la défense merengue ce dimanche, mais le journal ibérique ajoute une information transfert. Le Real Madrid aurait bouclé le transfert de Reiner, jeune pépite brésilienne. Marca annonce qu’au moins 30M€ seront reversés à Flamengo.

Un derby sans vainqueur

En Espagne si le Real se porte bien et s’est hissé à la première place du championnat c’est que le rival a fait une mauvaise opération lors du derby de Barcelone. Le match entre les deux voisins n’aura pas vu de vainqueur finalement, le Barça et l’Espanyol se quittant sur un match nul (2-2). Les Blaugranas gagnaient pourtant (2-1) à la 86e avant que Wu Lei ne permettent aux siens de revenir au score à la 88e. D’après Mundo Deportivo, c’était un « derby pur ». Même son de cloche en Une de Sport, qui semble satisfait du niveau affiché. « Le derby est revenu », se réjouit le média catalan.

MU propose 45M£ et Lingard à Leicester

On poursuit avec une information mercato qui nous vient d’outre-Manche. Manchester United veut renforcer son milieu, et cherche quelques pièces de qualité. Les Red Devils semblent avoir trouvé leur bonheur à Leicester. « Fou pour ça », s’amuse le Daily Mirror, qui fait un jeu de mot avec « mad », le diminutif de Maddison. Effectivement United en est fou, puisque le club mancunien proposerait 45M£ soit plus de 52M€ pour le milieu de terrain anglais de 23 ans. Et selon le tabloïd, cela ne s’arrête pas là. Les résidents d’Old Trafford voudraient mettre en plus Jesse Lingard dans la balance. Une sacrée offre qui devraient faire réfléchir les Foxes qui sont pour l’instant deuxièmes de Premier League.