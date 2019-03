Désormais âgé de 38 ans, Samuel Eto’o vit une fin de carrière exotique. Actuellement joueur du Qatar SC, l’attaquant camerounais est sans cesse en mouvement depuis son départ de Chelsea en 2014, avec notamment des expériences en Italie (Sampdoria) et en Turquie (Antalyaspor, Konyaspor). En marge d’une interview qu’il nous a accordée il y a quelques jours, l’ancien joueur du FC Barcelone nous a dévoilé son onze de rêve. Visiblement fan de ses anciens coéquipiers, on y retrouve plusieurs ex-joueurs du Barça. En tout cas, le onze de rêve de Samuel Eto’o va en faire rêver plus d’un.

Dans les buts, on retrouve l’ancien gardien de but du club catalan, à savoir Víctor Valdés (37 ans). L’ancien gardien des Blaugranas serait protégé par une défense qui fait peur. En effet, en tant que latéral droit on aurait le défenseur du Paris-Saint-Germain, Dani Alves. Sur l’aile gauche, le mythique brésilien Roberto Carlos serait présent. Dans l’axe, la charnière serait composée de Carlos Puyol et Gérard Piqué. En sentinelle, l’inépuisable Yaya Touré serait chargé d’amener tout son talent.

Devant l’ancien milieu de terrain de Manchester City, on retrouve le duo Xavi-Andrés Iniesta qui a fait les beaux jours du Barça. Ne réussissant pas à choisir, Samuel Eto’o a proposé cinq joueurs pour son attaque. Zinedine Zidane, Lionel Messi, Ronaldinho, Ronaldo et Cristiano Ronaldo sont les attaquants cités par l’ancien Blues. Pour coacher cette redoutable équipe, qui d’autre que l’inévitable Pep Guardiola ? C’est tout simplement l’entraîneur qui « interprète le mieux le football moderne » selon le natif de Nkongsamba.