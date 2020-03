Le PSG garde la main dans le dossier Mbappé

En Espagne, il est question de Kylian Mbappé et de son avenir. L’international français est sur la Une du journal Marca qui estime que le PSG gagne du temps dans ce dossier. Depuis plusieurs mois, le club de la capitale française cherche à prolonger l’attaquant et le report de l’Euro 2020 et des Jeux Olympiques pourrait bien faire les affaires du club parisien. En effet, le joueur de 21 ans voulait absolument disputer les deux compétitions afin de tout rafler mais avec ce report, l’attaquant va pouvoir se reposer et se positionner clairement sur son avenir. Leonardo, le directeur sportif, va pouvoir mener son opération prolongation sans être pollué par des exigences extérieures même si le club avait prévenu qu’aucun des joueurs de son effectif ne disputerait les JO l’été prochain.

Ronaldinho, l’ange déchu, fête ses 40 ans en prison

Toujours en Espagne, c’est un anniversaire un peu spécial qui est fêté aujourd’hui. Celui de Ronaldinho qui a 40 ans aujourd’hui ! Pour le journal AS, c’est « l’Ange déchu ». Le quotidien revient sur la carrière du Brésilien qui est actuellement emprisonné au Paraguay pour une sombre affaire de faux papiers. Au sommet de son art en 2005 au FC Barcelone, le Brésilien connaît une véritable descente aux enfers depuis l’arrêt de sa carrière. Entre problèmes financiers et maintenant judiciaires, Ronnie n’est plus que l’ombre de lui-même. Avec une fortune estimée à 85 M€ en 2015, l’ancien numéro 10 fait face à de nombreuses demandes au Brésil, notamment pour des problèmes de dettes. Et son séjour en prison risque de durer un peu. En effet, la justice paraguayenne a refusé sa demande de liberté et soupçonne d’autres affaires notamment du blanchiment d’argent. Au Portugal, c’est A Bola qui revient sur la vie de Ronaldinho. Le journal portugais évoque les histoires incroyables qui ont jonché la vie de la star auriverde !

Dybala scelle son avenir à la Juventus

En Italie, comme souvent, c’est Paulo Dybala qui fait la Une de la Gazzetta dello Sport. L’Argentin scelle son avenir à la Juventus ! Il se voit comme un Italien à la Juve et l’annonce : « je reste ici » ! Plusieurs éléments importants de l’effectif bianconero sont amenés à partir cet été comme Gonzalo Higuain, alors « La Joya » est déterminée à rester et pour les dirigeants, le joueur de 26 ans représente le visage de la Vieille Dame pour le futur et notamment pour l’après-Cristiano Ronaldo.