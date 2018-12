Ça bouge dans tous les sens au Napoli

Il y a déjà quelques semaines, le Corriere dello Sport annonçait un fort intérêt du PSG pour Allan. Aujourd’hui, le journal italien revient avec de nouvelles informations concernant ce dossier. Les champions de France reviendraient à la charge. D’après le Corriere dello Sport, les Parisiens seraient prêts à mettre jusqu’à 80M€ sur la table pour convaincre le Napoli de lâcher son milieu de terrain. Mais un événement serait primordial pour qu’une telle offre soit possible, la vente d’Adrien Rabiot cet hiver ! Et puis le club italien de son côté aurait fait une offre à Cagliari pour Nicolò Barella, une proposition qui compterait les jeunes Marko Rog et Adam Ounas, accompagnés d’un chèque de 20M€, en échange du milieu italien.

Rabiot et Todibo toujours dans le viseur du Barça

En Espagne, le dossier Adrien Rabiot est toujours très chaud du côté du Barça. Mais aujourd’hui le quotidien Sport affirme ce matin que le club blaugrana veut sécuriser la future arrivée du joueur français dès ce mois de janvier, et n’a pas l’intention d’attendre le mois de juin et la fin de son contrat sous risque de le voir filer ailleurs. Une nouvelle offre va ainsi être formulée au joueur dès la semaine prochaine et le Barça est prêt à blinder Adrien Rabiot. Selon Sport, il s’agirait d’un contrat de 60M€ sur 5 ans. Et dans les pages de Mundo Deportivo, on peut lire que l’attrait des Blaugranas pour Jean-Clair Todibo du TFC est toujours d’actualité, et que le joueur prendra une décision dans une semaine.

La Casa Blanca en pleine rénovation

Toujours en Espagne, mais cette fois du côté du Real, on est tout proche d’enregistrer la première recrue. Ce sera donc Brahim Diaz de Manchester City, pour un transfert d’environ 15M€, selon AS. Le club devrait annoncer la transaction dans les prochains jours, écrit le journal, qui fait le décompte de tous les jeunes achetés par la Casa Blanca depuis 2014. Au total on arrive à 217M€ ! Une preuve que ces dernières années le Real Madrid mise beaucoup sur un recrutement à base de jeunes talents. Même si pour l’instant, peu d’entre eux ont percé en équipe première...