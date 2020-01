Puissance 4 pour l’Inter

En Italie, l’Inter est décidément la superstar de ce mercato d’hiver. « L’Inter se plie en quatre », titre la Gazzetta dello sport, en annonçant qu’Ashley Young débarque à Milan aujourd’hui. L’échange Spinazzola-Politano est « en cours de négociation » avec l’AS Roma. Et puis, « en avant toute » pour Christian Eriksen (Tottenham) et Olivier Giroud (Chelsea). Les deux joueurs doivent suivre le mouvement et signer pour les Intéristes prochainement. Ce qui fait donc quatre joueurs attendus du côté de San Siro. Les dirigeants Nerazzurri ne sont pas là pour faire de la figuration cet hiver.

2,35 M€ pour Mourinho ?

En Angleterre, le Daily Mail du jour dévoile une information concernant le coach de Tottenham, José Mourinho. S’il parvient à qualifier les Spurs pour la prochaine Ligue des Champions, soit en terminant dans le top 4 de Premier League, il recevra un juteux bonus de 2 millions de livres, soit environ 2,35 M€. Pour l’instant, le chemin est encore long. Tottenham pointe à la 8e place du classement, à 9 points du 4e, Chelsea.

140 jours sans marquer pour Bale

En Espagne, le journal As sort la statistique qui fait mal à Gareth Bale. Le Gallois n’a plus marqué depuis 140 jours sous la tunique madrilène. « C’est sa pire période depuis qu’il a signé au Real Madrid », en rajoute même le quotidien espagnol. Demain, contre Séville en championnat, il sera très attendu, et surtout pour faire trembler les filets sévillans.