Pogba rêve du Real et le Real...

L’appel de Paul Pogba a été entendu par le Real Madrid. Rappelez-vous, c’était en conférence de presse avec l’Équipe de France, le Champion du Monde avait déclaré : « le Real Madrid est un rêve pour tout le monde ». Et bien, selon les informations du quotidien anglais The Sun, le club madrilène est désormais convaincu qu’il va falloir envoyer la sauce sur l’international français cet été. « Cela pourrait coûter plus de 150 millions d’euros », peut-on lire sur le site du tabloïd britannique.

Koulibaly bientôt prolongé ?

Dans As, c’est Kalidou Koulibaly qui fait la Une pour le Real Madrid. Le défenseur du Napoli se retrouve dans le viseur de Zidane en cas de départ de Varane cet été. Justement, le Corriere dello sport répond à ZZ ce jour même : « tu veux Koulibaly ? C’est 150 millions d’euros ». Le journal italien parle d’une clause libératoire incluse dans le contrat du défenseur, en cas de prolongation. Et s’il était surprenant de voir Koulibaly signer un nouveau contrat avec Naples, le journal italien a l’air plutôt confiant. À suivre...

Coutinho sur le départ

Rien ne va plus à Barcelone pour Philippe Coutinho. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole estimait que le club catalan ne retiendrait pas le Brésilien en cas d’offre sérieuse de la part de ses courtisans. Aujourd’hui, dans le journal Sport, on apprend que le joueur réfléchirait lui aussi à quitter le club blaugrana en fin de saison. Le Brésilien aurait confié son envie de départ à ses coéquipiers en sélection, mais n’aurait pour l’instant rien dit aux dirigeants barcelonais.