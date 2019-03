Éder Militão vers le Real Madrid ?

Avec le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid, les rumeurs vont bon train dans la capitale espagnole. Marca, en tête, désigne aujourd’hui le premier renfort de Zizou : ce serait le Brésilien Éder Militão du FC Porto. Un transfert déjà annoncé cet hiver par la presse espagnole, qui serait donc finalement repoussé à l’été 2019. Le quotidien annonce un accord total avec le club portugais mais aussi avec le défenseur. Le transfert est estimé à 50 millions d’euros, montant de la clause libératoire du joueur de 21 ans, et un contrat déjà signé de 6 ans.

Barcelone prévient l’Europe

Du côté de la presse barcelonaise, c’est bien entendu la Ligue des Champions qui fait les gros titres. Le journal Sport bombe le torse après le 5-1 du Barça face à l’OL, et prévient la concurrence : « tremble, Europe ! ». Avec son score fleuve, le FC Barcelone a semble-t-il envoyé un message aux autres équipes. Lionel Messi est logiquement porté en triomphe dans Mundo Deportivo. Un doublé, mais aussi deux passes décisives pour une Masterclass de l’Argentin.

Masterclass à l’anglaise

Masterclass également de Liverpool à Munich mercredi soir. Une victoire brillante des Reds (3-1) sur la pelouse des Allemands, qui qualifie donc une autre équipe anglaise. Ils sont quatre désormais : les deux Manchester, Tottenham et donc Liverpool. Et ça, la presse anglaise s’en réjouit ce matin. C’est tout simplement la moitié des 8 qualifiés en 1/4 de finale, avec le FC Porto, la Juventus Turin, l’Ajax Amsterdam et le FC Barcelone. Une chance sur deux d’aller en finale, la « Farmers’ League » a de quoi faire rêver cette saison.