Le PSG toujours dans l’incertitude

En France, l’incertitude persiste pour le match retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. En effet, L’Équipe indique dans son édition du jour qu’au mieux le match aura lieu à huis clos. Une réponse définitive est attendue aujourd’hui ou demain. Même chose pour Le Parisien pour qui le match devrait se jouer sans public. Après l’annonce du ministre de la Santé, dimanche soir, que les rassemblements de plus de 1 000 personnes étaient interdits, on se dirige bien vers un huis clos pour cette rencontre ultra décisive dans la saison du PSG. Le club de la capitale respectera la décision des autorités.

Le Real Madrid laisse la place de leader au Barça

La défaite du Real Madrid, hier soir, contre le Betis (2 buts à 1) fait les gros titres ! Après la victoire dans le Clasico, la semaine dernière, les hommes de Zidane pouvaient consolider leur place de leader, mais « Madrid a perdu la tête » au stade Benito-Villamarín titre le journal AS ! Et sans contestation puisque le Betis s’est montré bien supérieur. Le coach français a d’ailleurs déclaré après la rencontre que « c’était le pire match de son équipe cette saison ». Pour Marca, c’est « avec ce genre de défaite qu’on perd la Liga » ! C’est un Real Madrid méconnaissable qui offre en cadeau la première place du championnat au FC Barcelone.

Manchester est rouge

Outre-Manche, Manchester est rouge ce matin après la victoire de United sur l’ennemi juré Manchester City ! Les Red Devils se sont imposés 2-0 grâce à un but du Français Anthony Martial. De quoi faire le bonheur d’Ole Gunnar Solskjær qui insiste sur le retour en forme de ses joueurs en Une du Daily Mirror. Une victoire importante dans la qualification à la Ligue des Champions, mais qui peut aussi offrir le titre de champion d’Angleterre à Liverpool sans jouer. La victoire de United est aussi en couverture du Sun, celle-ci permet à l’entraîneur de croire à place en Ligue des Champions à la fin de la saison. Pour The Guardian, « l’aube rouge se lève sur Manchester ». Solskjær prévient ses adversaires directs que son équipe sera redoutable en cette fin de saison.