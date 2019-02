Les ambitions de Buffon

En Angleterre, le gardien de but du Paris Saint-Germain Gianluigi Buffon a accordé une interview exclusive au média Daily Telegraph. Dans celle-ci, le portier italien affiche clairement ses ambitions : « pour finir ma carrière au mieux, je dois remporter la Ligue des Champions ». Et il faut dire qu’à l’âge de 41 ans, Gigi Buffon n’a plus de temps à perdre. D’ailleurs, selon ses propres mots dans cet entretien, il espère signer l’option dans son contrat qui lui permet de prolonger d’un an supplémentaire à Paris.

Özil, le point de non-retour

Dans le Daily Mirror du jour, on s’intéresse au cas Mesut Özil à Arsenal. La relation entre l’Allemand et le club des Gunners continue de se détériorer de semaine en semaine selon le tabloïd anglais. Dans le système d’Unai Emery, le joueur est plus ou moins écarté, et ses dernières blessures n’ont rien arrangé pour le faire jouer. Le journal britannique va même plus loin en disant que c’est « le point de non-retour qui a été atteint ».

Luka Jovic, entre le Barça et le Real

En Espagne, le mercato d’été est déjà lancé ! Le FC Barcelone aurait noué des contacts avec l’attaquant serbe Luka Jovic. Prêté par Benfica à Francfort cette saison, le jeune joueur de 21 ans brille en Allemagne, à tel point qu’il est actuellement le meilleur buteur de Bundesliga, avec 14 réalisations. Le goleador pourrait coûter 40 millions d’euros au Barça d’après Sport et Mundo Deportivo. Mais attention, d’après les informations du journal allemand Bild, Luka Jovic serait au cœur d’une lutte entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Les Madrilènes ont même déjà formulé une offre de 45 millions d’euros, affaire à suivre...