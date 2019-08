Pjanic dans le viseur

En Italie, tout est à vendre à la Juventus. Mario Mandžukić, Daniele Rugani, Emre Can, Blaise Matuidi et Rodrigo Bentancur sont en effet placés sur la liste des transferts par les dirigeants bianconeri, selon la Gazzetta dello sport. Tout ça dans un seul et unique but : acheter Mauro Icardi. La vente de Miramel Pjanic pourrait être aussi une solution, d’autant plus que selon le Corriere dello sport du jour, le Paris Saint-Germain serait revenu à la charge concernant l’ancien Messin. Les dirigeants parisiens auraient pris dernièrement la température auprès de leurs homologues turinois.

Madrid peut y croire

Dans la saga de l’été, Sport, d’abord, en Catalogne, lance « l’offensive finale » du FC Barcelone pour Neymar. Le club blaugrana prépare en effet une nouvelle offre et pourrait inclure de nouveaux joueurs pour convaincre définitivement le PSG. Ousmane Dembélé est notamment cité. Mais si c’était finalement le Real Madrid qui raflait la mise ? C’est en tout cas une tendance qui se confirme de jour en jour. D’autant plus que le club de la Casa Blanca a envoyé des émissaires dans la capitale française pour boucler le transfert au plus vite. C’est ce qu’annonce le quotidien madrilène Marca. Dans le même temps, le club français s’intéresse de plus en plus au gardien madrilène Keylor Navas, ce qui pourrait être un argument de plus pour le Real Madrid.

Guerre des nerfs

Enfin, pour As, qui tente de résumer la situation, ce dossier de l’été, c’est tout simplement la « guerre des nerfs ». Madrid y croit dur comme fer puisque le PSG est dans l’urgence, et que la trésorerie du Barça est mal en point. Le vestiaire de Barcelone justement est furieux contre ses dirigeants, estimant que les offres proposées au PSG sont insuffisantes. Et enfin, les fans parisiens qui montrent leur colère dans les tribunes n’arrangent pas non plus les affaires de Paris. Bref, tout le monde est sur les nerfs.

