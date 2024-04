Le PSG craque pour la pépite Ihab Goudani El Baraka

Toute l’année, les scouts des meilleures écuries sillonnent le monde entier à la recherche de la perle rare. Plusieurs d’entre eux ont passé du temps dans l’Hexagone où ils ont scruté de très près le jeune Ihab Goudani El Baraka. A 18 ans, cet hispano-marocain fait le bonheur du FC 93 Bobigny. Joueur en U19 National, ce milieu offensif polyvalent, capable de jouer sur un côté comme dans l’axe, enchaîne les bonnes prestations, lui qui a marqué 15 buts et délivré 12 assists en 23 apparitions.

Pétri de talent, ce joueur né en 2005 à Bilbao attire les regards et attise les convoitises. En France, le Paris Saint-Germain est sur le coup. A l’étranger, le FC Barcelone, l’Athletic Bilbao, l’Ajax Amsterdam, Feyenoord et Anderlecht. Certains viennent aussi de très loin pour le recruter puisque deux clubs brésiliens sont sur les rangs. Il s’agit de Santos et des Corinthians. La bataille est lancée pour Ihab Goudani El Baraka.