« Ronaldo se déchaîne »

Du côté de l’Italie, Cristiano Ronaldo qui a inscrit un doublé ce dimanche, contre l’Udinese et fait les gros titres de la presse. Avec lui la Juventus l’a emporté 3 buts à 1. CR7 est chaud en ce moment, déjà 5 buts inscrits sur les 4 derniers matchs. Pour La Gazzetta dello Sport, « Ronaldo se déchaîne, dans un trio d’attaque merveilleux ». La star portugaise fait aussi les gros titres de Quotidiano Sportivo : Le réveil de CR7, la Juve s’accroche, résume le média transalpin. Car la Vieille Dame avait laissé passer l’Inter devant au classement, sauf qu’hier les Nerazzurri ont marqué le pas, ils n’ont pu faire mieux que match nul face à la Fiorentina (1-1). Et comme le remarque le Corriere dello sport, c’est désormais un « corps à corps » entre les deux équipes leaders de Serie A.

« Le Clásico de Benzema »

On part maintenant en Espagne, où un ancien Lyonnais s’est illustré, il s’agit de Karim Benzema. L’attaquant français a sauvé le Real Madrid ce dimanche soir, en arrachant l’égalisation face à Valence à la 95e minute (1-1). La Casa Blanca reste à égalité de points du Barça, se partageant la tête de la Liga, alors que les deux rivaux s’affrontent ce mercredi. Et d’après As, pas de doute, c’est le « Clásico de Benzema ». De son côté le journal Marca a vu un joueur tout simplement « héroïque ».

De Bruyne surnage, Özil coule

En Angleterre, Manchester City s’est facilement débarrassé d’Arsenal hier. Victoire nette et sans bavure, 3-0. Avec un but de Raheem Sterling et surtout un doublé de Kevin De Bruyne. Selon le Daily Mail, l’international belge est « simplement le meilleur ». La rencontre a également été marquée par la sortie mouvementée de Mesut Özil. Lui qui était titulaire s’est fait remplacer à la 59e minute passablement énervé. Le milieu offensif a shooté de rage dans ses gants comme le rapporte The Sun. Pas sûr qu’un tel geste ne plaise aux fans des Gunners et au coach par intérim Freddie Ljungberg.